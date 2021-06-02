點出郭台銘買疫苗卡關原因 美大學教授：他又犯了老毛病

近日鴻海創辦人郭台銘督軍永齡基金會採購輝瑞疫苗，火速40小時送件衛福部，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，缺乏原廠授權書。美國大學教授翁達瑞以美國法律觀點批評郭台銘「太天真了吧！」，並點出進度無法前進的關鍵原因。

翁達瑞今（2）日在臉書發文「給郭董上一堂法律課」表示，這次郭台銘又犯了老毛病，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑BNT輝瑞疫苗到台灣，「我看在眼裡，心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。

翁達瑞認為郭台銘事業做很大，但經常出爾反爾，承諾的投資計畫不是取消就是縮水，「原因之一就是郭董好大喜功，在法律條件沒搞清楚前，就大肆張揚」。

翁達瑞從法律角度分析，BNT輝瑞疫苗尚未獲得「正式使用核可」，而是以「緊急使用核可」上市，銷售緊急使用核可的疫苗，藥商要承擔極大的法律風險，因為疫苗沒有正式核可，藥廠無法購買「產品責任險」。

美國聯邦政府為了讓疫苗順利上市，提供藥廠三個法律條件：批准緊急使用核可、提供訴訟豁免保護、承擔損害賠償責任。「訴訟豁免」保護，除非藥廠有「故意的行為不端」，不管疫苗出了什麼差錯，施打疫苗的消費者都不能到法院提告，人民將求償無門。因此，聯邦政府還要提撥一筆準備金，以便疫苗出錯時補償受害人。

其中有「管轄權」限制，只在美國或德國本土有效，為了規避國際訴訟，藥廠會限制疫苗的施打地點，禁止買家轉運到其他國家，這也是日本要捐贈疫苗給台灣，必須先修改採購合約的原因。

BNT疫苗的大中華區代理權，由上海復星掌握，復星取得代理權時，就有人放話台灣休想買到疫苗，把這三個法律條件放在兩岸之間，複雜程度又提高許多。果不其然，衛福部向德國原廠洽購時，就因國家稱謂爭議被擋下。

翁達瑞認為「郭董自認可讓這個採購案起死回生，手法就是由永齡基金會扮演白手套，避開買方國家稱謂的問題。郭董未免太天真了吧！」，就算疫苗由永齡出錢購買，衛福部也要共同簽署採購合約，提供上述三個法律條件。若衛福部還是以「中華民國或台灣」的名義介入，原先卡住採購案的國家稱謂爭議依然存在。

「不論郭董如何打擦邊球，只要衛福部共同簽約，就無法迴避國家稱謂的爭議」，翁達瑞表示，就算蔡政府不堅持國家稱謂，採購案還是要面對台灣主權獨立的事實，中國宣稱擁有台灣主權的謊言，最終都會被戳破。

翁達瑞毛遂自薦，願意出任郭董的國際商務顧問，建議郭台銘見好就收，不要落到「台、德、中」三面不是人的地步。

商品推薦