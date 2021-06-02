疫情爆發前的「打疫苗規劃」？ 眾網嘆：原本是我ok，你先打

國內本土疫情嚴峻，自5月中爆發以來，確診人數快速攀升，目前已累計逾8千人染疫，民眾紛紛盼望能盡快打到疫苗，結束這場疫情夢魘。不過有網友就指出，在疫情擴散之前，他和爸爸就已經接種了第一劑AZ疫苗，但當時大眾普遍施打意願不高，讓他好奇詢問「如果疫情沒爆發，你打算什麼時候打疫苗？」

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己和父親在5月初時，就各自都打了第一劑疫苗，原先他計畫在6月搬回老家後，再去接種第二劑，以免真的發生副作用時，身旁沒有人能照顧自己，沒想到過幾天後疫情就瞬間爆發。

原PO提到，在疫情爆發之前，大多數人對施打疫苗的關注似乎不高，不過疫情擴大後，許多之前不願意接種的都衝去打，讓他好奇詢問，如果疫情至今仍未爆發，「各位都在等什麼時候打？等哪支疫苗呢？」

文章曝光後，許多網友紛紛留言「等開放國外旅遊的時候去打」、「應該不會打」、「先等第一批的人打完，確定沒什麼高機率副作用在打」、「生活上沒需求就不打」、「本來是打定主意『我ok你先打』」、「看價錢，自費的話就再等等」、「沒爆發的話，我原本打算不打」等，透露原先對打疫苗確實並不急迫。

不少人則分享「本來就等BNT和莫德納，因為家族有血栓史」、「其實原本想等國產，那時候很悠哉啊」、「BNT能報名時」；也有人說「一開放就打了，遲早要打的不如早點打」、「原本是排上禮拜啊」、「原本想等年底，後來被主管拖去打」。

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