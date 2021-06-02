1649人已接種 澎湖府會盼中央配發更多疫苗
澎湖縣政府發言人陳其育今天在記者會中表示，中央流行疫情指揮中心配發給澎湖疫苗有260瓶，目前縣內第一線醫護人員等已有1649人施打；澎湖府會均盼中央優先配發更多疫苗。
陳其育表示，中央流行疫情指揮中心此次配發AZ疫苗，共有260瓶，預計可供2600人施打，照中央指示，依第一線的醫護、中央和地方防疫工作人員等順序施打，截至今天止，已有1649人施打。
陳其育並指出，澎湖在爆發2名確診案例後，考量地方的醫療資源短缺，包括縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及立委楊曜等人都一致希望澎湖能優先施打疫苗，爭取中央未來在疫苗的配發上，能核撥較多的疫苗給澎湖民眾接種。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】台北國泰醫為病人插管卻染疫 疫情燒進教育部1員工中鏢
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言