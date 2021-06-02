1649人已接種 澎湖府會盼中央配發更多疫苗

澎湖縣政府發言人陳其育今天在記者會中表示，中央流行疫情指揮中心配發給澎湖疫苗有260瓶，目前縣內第一線醫護人員等已有1649人施打；澎湖府會均盼中央優先配發更多疫苗。

陳其育表示，中央流行疫情指揮中心此次配發AZ疫苗，共有260瓶，預計可供2600人施打，照中央指示，依第一線的醫護、中央和地方防疫工作人員等順序施打，截至今天止，已有1649人施打。

陳其育並指出，澎湖在爆發2名確診案例後，考量地方的醫療資源短缺，包括縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及立委楊曜等人都一致希望澎湖能優先施打疫苗，爭取中央未來在疫苗的配發上，能核撥較多的疫苗給澎湖民眾接種。

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