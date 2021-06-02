疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知
新冠肺炎本土疫情延燒，接種疫苗被視為對抗疫情最有利的方式，指揮中心今（2）日宣布將展開大規模接種計畫，其中包含三大面向：納入基層診所接種服務、推動疫苗接種站及建立疫苗預約平台。
指揮中心發言人莊人祥也提到，目前規畫若疫苗數量足夠，將於6月到8月間啟動全面接種作業，希望每周完成至少100萬劑接種。
如「大規模接種計畫」確定上路後，疫苗怎麼預約？要去哪裡打？《聯合新聞網》整理8個QA問答，為您一一解答。
Q1、台灣目前有哪些疫苗？
我國目前COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，以及直接跟藥廠購買的AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，國產疫苗則預計採購1000萬劑，總計約3000萬劑。
目前到貨的疫苗為AZ疫苗及莫德納疫苗。（延伸閱讀：整理包／看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ又差異在哪？）
Q2、哪些地方可以打疫苗？
醫療院所部分，目前計畫包含300家醫院、衛生所布點200家、診所6月起有800家，8月目標2000家，皆可提供疫苗接種服務。
接種站和外展服務部分，則分為三類：社區接種站根據六都等不同縣市規模估計，於社區設點，例如：過去曾設立於全聯或里辦公室；外展服務則是在職場機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種；大型接種站則利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。
Q3、如何預約施打疫苗？
政委唐鳳正規畫「疫苗預約平台」，各個疫苗接種點將於開設／開打一周前提供民眾預約，民眾可透過手機／電腦（健保快易通APP）、4大超商及藥局進行預約、並施打疫苗。
Q4、自費接種新冠疫苗要多少錢？
自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。
指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元，實際費用請洽詢各醫院。
Q5、自費接種疫苗，能選擇疫苗的廠牌嗎？
自費接種疫苗由指揮中心統⼀調度，民眾不得挑選廠牌。但指揮中心指揮官陳時中於6月1日表示，目前正在規劃開放給民眾自選疫苗廠牌。
Q6、兩劑疫苗的接種間隔時間要多久？
就目前台灣到貨的疫苗為例，莫德納疫苗兩劑接種須間隔28天；依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，AZ疫苗兩劑接種間隔則須至少8週以上。
Q7、打完疫苗如何查詢紀錄？
完成疫苗接種後，會領到接種記錄卡，並於健保卡貼上貼紙。另外，相關資料也會自動上傳到資訊系統，民眾可透過手機查到接種時間。
Q8、協助接種疫苗人力哪裡來？
衛福部照護司已開始招募人力，目前已有逾7700人報名，將對其進行培訓。成大護理系也投入計畫，錄製防疫課程影片，並建立護理人力支援疫苗接種指引，進行教育訓練。
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