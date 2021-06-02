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疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

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疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心今（2）日宣布將展開大規模接種計畫，其中包含三大面向：納入基層診所接種服務、推動疫苗接種站及建立疫苗預約平台。報系資料照／記者黃仲裕攝影
指揮中心今（2）日宣布將展開大規模接種計畫，其中包含三大面向：納入基層診所接種服務、推動疫苗接種站及建立疫苗預約平台。報系資料照／記者黃仲裕攝影

新冠肺炎本土疫情延燒，接種疫苗被視為對抗疫情最有利的方式，指揮中心今（2）日宣布將展開大規模接種計畫，其中包含三大面向：納入基層診所接種服務、推動疫苗接種站及建立疫苗預約平台。

指揮中心發言人莊人祥也提到，目前規畫若疫苗數量足夠，將於6月到8月間啟動全面接種作業，希望每周完成至少100萬劑接種。

如「大規模接種計畫」確定上路後，疫苗怎麼預約？要去哪裡打？《聯合新聞網》整理8個QA問答，為您一一解答。

Q1、台灣目前有哪些疫苗？

我國目前COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，以及直接跟藥廠購買的AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，國產疫苗則預計採購1000萬劑，總計約3000萬劑。

目前到貨的疫苗為AZ疫苗及莫德納疫苗。（延伸閱讀：整理包／看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ又差異在哪？

Q2、哪些地方可以打疫苗？

醫療院所部分，目前計畫包含300家醫院衛生所布點200家、診所6月起有800家，8月目標2000家，皆可提供疫苗接種服務。

接種站和外展服務部分，則分為三類：社區接種站根據六都等不同縣市規模估計，於社區設點，例如：過去曾設立於全聯或里辦公室；外展服務則是在職場機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種；大型接種站則利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。

未來不僅醫療院所，也會增設社區接種站、大型接種站為民眾施打疫苗。圖／指揮中心提供
未來不僅醫療院所，也會增設社區接種站、大型接種站為民眾施打疫苗。圖／指揮中心提供

Q3、如何預約施打疫苗？

政委唐鳳正規畫「疫苗預約平台」，各個疫苗接種點將於開設／開打一周前提供民眾預約，民眾可透過手機／電腦（健保快易通APP）、4大超商及藥局進行預約、並施打疫苗。

民眾可透過「疫苗預約平台」預約接種疫苗。圖／指揮中心提供
民眾可透過「疫苗預約平台」預約接種疫苗。圖／指揮中心提供

Q4、自費接種新冠疫苗要多少錢？

自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。

指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元，實際費用請洽詢各醫院。

Q5、自費接種疫苗，能選擇疫苗的廠牌嗎？

自費接種疫苗由指揮中心統⼀調度，民眾不得挑選廠牌。但指揮中心指揮官陳時中於6月1日表示，目前正在規劃開放給民眾自選疫苗廠牌

Q6、兩劑疫苗的接種間隔時間要多久？

就目前台灣到貨的疫苗為例，莫德納疫苗兩劑接種須間隔28天；依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，AZ疫苗兩劑接種間隔則須至少8週以上。

Q7、打完疫苗如何查詢紀錄？

完成疫苗接種後，會領到接種記錄卡，並於健保卡貼上貼紙。另外，相關資料也會自動上傳到資訊系統，民眾可透過手機查到接種時間。

Q8、協助接種疫苗人力哪裡來？

衛福部照護司已開始招募人力，目前已有逾7700人報名，將對其進行培訓。成大護理系也投入計畫，錄製防疫課程影片，並建立護理人力支援疫苗接種指引，進行教育訓練。

衛福部照護司已開始招募人力，目前已有逾7700人報名，將對其進行培訓。圖／指揮中心提供
衛福部照護司已開始招募人力，目前已有逾7700人報名，將對其進行培訓。圖／指揮中心提供

新冠疫苗

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