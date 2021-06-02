北市長照機關3900人疫苗順位提前 4日起接種
台北市社會局長周榆修指出，北市各長照機關共3900名工作人員，疫苗順位提前到與基層診所醫護相當，後天開始打一線照顧人員的疫苗，含照服員、外籍看護等。
台北市今召開新冠肺炎疫情記者會，媒體問及長照機關人員的疫苗接種計畫。
社會局長周榆修表示，相關人員接種順序提前，跟基層診所醫護差不多，目前北市住宿型長照機構服務人員約3900多人，分為第一線直接照顧與非第一線。
周榆修表示，後天開始施打第一線，含現場主任、護理人員、照服員、外籍看護等。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】淡水馬偕院內13人感染 京元電移工宿舍爆群聚將篩7300人
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言