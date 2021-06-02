北市長照機關3900人疫苗順位提前 4日起接種

台北市社會局長周榆修指出，北市各長照機關共3900名工作人員，疫苗順位提前到與基層診所醫護相當，後天開始打一線照顧人員的疫苗，含照服員、外籍看護等。

台北市今召開新冠肺炎疫情記者會，媒體問及長照機關人員的疫苗接種計畫。

社會局長周榆修表示，相關人員接種順序提前，跟基層診所醫護差不多，目前北市住宿型長照機構服務人員約3900多人，分為第一線直接照顧與非第一線。

周榆修表示，後天開始施打第一線，含現場主任、護理人員、照服員、外籍看護等。

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