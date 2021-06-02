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長者接種新冠肺炎疫苗順序前移 75歲以上排第6順位

中央社 / 台北2日電
指揮中心今天表示，考量新冠肺炎對年長者威脅大，研擬將原為第8順位高齡長者，另訂出75歲以上老人成為第6優先順位接種者。圖為忠孝院區排隊施打疫苗情況。圖／北市聯醫提供
指揮中心今天表示，考量新冠肺炎對年長者威脅大，研擬將原為第8順位高齡長者，另訂出75歲以上老人成為第6優先順位接種者。圖為忠孝院區排隊施打疫苗情況。圖／北市聯醫提供

繼長照機構順位前移，指揮中心今天表示，考量新冠肺炎對年長者威脅大，研擬將原為第8順位高齡長者，另訂出75歲以上老人成為第6優先順位接種者，讓長者更早擁有保護力。

台北市長照機構27人群聚，其中7人死亡，市長柯文哲盼長照人員接種順序往前移，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天說，指揮中心與專家會議中，決定將第6順位「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」接種順位提前至第5順位。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對年長者威脅較大，已研擬將長者施打順序往前調整。莊人祥進一步說明，規劃將感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的第8順位「65歲以上長者」中，將75歲以上老人另設為一類，預計設為第6優先順位。

未來公費疫苗接種對象將從10大類增為11大類，所以原第5順位的維持社會運作必要人員的警察及憲兵將後挪成為第7順位、維持國家安全正常運作的軍人自7順位改為8順位、65歲至74歲長者從8順位後移為9順位。

19至64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者及罕見疾病及重大傷病從9順位改為10順位，原第10順位的50-64歲成人後移為11順位。陳時中強調，因長者染疫後，重症、死亡風險較大，考慮將此族群接種順位往前移，「這是一個方向」，仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論。

陳時中說，現階段仍不敢說國內疫情已平穩，只能說近2週3級警戒措施，民眾的配合度才讓疫情趨於穩定，但疫情走向仍待持續觀察。疫情控制下來後，接種目標希望10月底打完1劑疫苗的民眾可達60%，以國際接種經驗，國內接種1劑人數達6成以上，疫情都可控制。

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