暴露染疫風險中 花蓮消防救護人員分批接種疫苗
花蓮慈濟醫院今天起協助消防救護人員接種疫苗，消防局長林文瑞也捲起袖子打一針疫苗，他說，消防救護人員在第一線搶救生命，同時暴露在風險中，有必要讓隊員提升防護力。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續發展，消防局救護人員站在防疫第一線，有接觸確診患者，並出入高風險地區的需求，與醫療團隊同樣屬於感染高風險族群。
花蓮慈濟醫院表示，經花蓮縣衛生局的協調，接受花蓮縣消防局的請託，在6月初分批為300多名協助防疫的消防救護人員進行AZ疫苗接種；考量到施打後可能出現身體不適，特地採分批施打，今天完成123名消防救護人員接種。
花蓮慈濟醫院副院長王志鴻表示，醫療人員跟消防救護人員是串聯起來共同站在防疫前線的家人，從第一線開始落實防疫，是防疫工作很重要的一環。
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，消防救護人員除了要救護緊急發生的傷患，現在還承擔起許多確診個案轉送的任務，所以除了安排醫療人員接種疫苗，緊接著安排消防救護人員陸續接種，目前也在規劃把警務人員納入接種名單。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】淡水馬偕院內13人感染 京元電移工宿舍爆群聚將篩7300人
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言