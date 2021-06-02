暴露染疫風險中 花蓮消防救護人員分批接種疫苗

花蓮慈濟醫院今天起協助消防救護人員接種疫苗，消防局長林文瑞也捲起袖子打一針疫苗，他說，消防救護人員在第一線搶救生命，同時暴露在風險中，有必要讓隊員提升防護力。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續發展，消防局救護人員站在防疫第一線，有接觸確診患者，並出入高風險地區的需求，與醫療團隊同樣屬於感染高風險族群。

花蓮慈濟醫院表示，經花蓮縣衛生局的協調，接受花蓮縣消防局的請託，在6月初分批為300多名協助防疫的消防救護人員進行AZ疫苗接種；考量到施打後可能出現身體不適，特地採分批施打，今天完成123名消防救護人員接種。

花蓮慈濟醫院副院長王志鴻表示，醫療人員跟消防救護人員是串聯起來共同站在防疫前線的家人，從第一線開始落實防疫，是防疫工作很重要的一環。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，消防救護人員除了要救護緊急發生的傷患，現在還承擔起許多確診個案轉送的任務，所以除了安排醫療人員接種疫苗，緊接著安排消防救護人員陸續接種，目前也在規劃把警務人員納入接種名單。

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