全聯、里辦公室擬設接種站 6至8月每週打100萬劑

新冠肺炎疫苗接種是阻斷傳播鏈重要武器，疫情指揮中心今天公布大規模接種計畫，除增加診所據點，也規劃在全聯、里辦公室等設置社區接種站，6至8月所有據點要拚每週接種100萬劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會公布，推動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模接種作業，包含三大面向，含持續擴增新冠肺炎疫苗接種合約醫療院所；推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置；及設立疫苗接種預約平台。

國內6月預計將有200萬劑新冠肺炎疫苗到貨，8月底累計到貨1000萬劑，指揮中心發言人莊人祥進一步說明，因應疫苗供應愈來愈多，若6月到8月間疫苗量足夠，就會啟動大規模接種，6月起有800家診所加入接種行列，8月起增至2000家。社區接種站、外展服務規劃由六都、其他縣市自行估計。未來醫院、基層診所及社區接種站，所有接種據點每週接種數可達100萬劑。

以過去接種流感疫苗經驗，如全聯福利中心、里辦公室等都可以設站，外展服務則包括公家機關、軍營，若為1000人以上企業就能媒合院所協助接種；假日期間也可以開設接種活動。衛生局已經布點200個社區接種點，預估每天可接種100人次，每週可達到10萬人次施打。

針對「疫苗接種預約平台」，莊人祥也說，行政院政務委員唐鳳已著手規劃，類似過去口罩預約已有相關經驗，未來可望透過類似管道預約接種疫苗。以1週前預約制為規劃方向，可利用手機健保快易通點操作，介面會顯示住家附近接種點，及有無疫苗等資訊。

陳時中說，預約系統是為了避免大規模施打出現群聚，降低感染風險。大規模接種方案涵蓋多元接種處所，無論醫療機構、外展服務、社區社點、大型接種站等，就是希望民眾能選擇自己適合施打場所，提高施打效率及方便性。

莊人祥表示，大規模接種計畫勢必需要大量協助接種的醫護人力，照護司近期已開始招募儲備醫護人力，已有7700多人報名，會進一步執行接種新冠肺炎疫苗教育培訓；成大護理系也進行防疫課程錄製，建立護理人力支援疫苗接種指引，進行教育訓練 。

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