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新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

影／捐贈疫苗 張亞中：出事我負責

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
張亞中表示，現在是救命大於一切，希望捐贈疫苗可盡快獲得認可，並攜帶相關文件至疾管署。記者曾原信／攝影
張亞中表示，現在是救命大於一切，希望捐贈疫苗可盡快獲得認可，並攜帶相關文件至疾管署。記者曾原信／攝影

孫文學校總校長張亞中日前宣布，獲大陸友人協助，將捐贈1000萬劑新冠肺炎疫苗，今天下午前往疾管署遞送文件，張亞中呼籲，在救命關頭，不要再拘泥於文件，應盡速讓疫苗過關，並表示有問題願意承擔。

張亞中（右）表示，現在是救命大於一切，希望捐贈疫苗可盡快獲得認可，張亞中並前往疾管署遞送文件。記者曾原信／攝影
張亞中（右）表示，現在是救命大於一切，希望捐贈疫苗可盡快獲得認可，張亞中並前往疾管署遞送文件。記者曾原信／攝影

新冠疫苗

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