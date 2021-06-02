影／捐贈疫苗 張亞中：出事我負責

新冠疫苗陸續問世並開打，全球拚疫苗覆蓋率解封邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣疫苗覆蓋率達6成以上，才會考慮開放邊境。除了加速疫苗到貨時間外，如何部署快速便利的注射網絡，也是指揮中心下個重要任務，目前我們有AZ、莫德納，未來有機會加上國產疫苗，它們保護力與副作用有很大不同嗎？

2021-06-02 13:05