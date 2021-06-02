疫苗大規模接種計畫 公務機關軍營及企業可設站

接種新冠肺炎疫苗是阻斷病毒傳播重要關鍵，6月底前將有200萬劑疫苗抵台，指揮中心今天公布大規模接種計畫，未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會公布此消息，為保障國人健康，使國民即早獲得群體免疫保護力，將推動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，包含3大面向。

第一是持續擴增新冠肺炎疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。

第二為訂定「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，並透過醫療院所人力及衛生福利部護理及健康照護司所招募籌備疫苗注射護理隊人力，共同協助設置工作。

因應允許社區接種布建，未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種以即早獲得保護力。

第三是建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。陳時中表示，後續疫苗陸續到貨，將運用大規模接種作業，推動疫苗全民接種，保障全民健康。

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