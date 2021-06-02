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新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

日韓研發國產未少買國際疫苗 高思博：人命關天勿卡關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉殊直播訪問醫師林易煌，呼籲政府加速審查團體捐贈疫苗事宜。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在臉殊直播訪問醫師林易煌，呼籲政府加速審查團體捐贈疫苗事宜。圖／擷取畫面

台灣各界最近為了如何處理疫苗的問題紛爭不斷，國民黨中常委高思博在臉書直播慈愛醫院院長的林易煌，呼籲絕不可將犧牲國人的性命作為扶植國產疫苗的代價，不要再對合格的國際疫苗設限卡關，畢竟人命關天。

林易煌在臉書直播受訪談時指出，新冠肺炎病情目前並無特效藥，目前醫界使用的藥物最多僅2至3成的藥效，唯有施打疫苗，提前預防，可避免出現重症。

在正常狀況下，疫苗須完成第3期，約2、3年時間，方可上市使用，但因疫情緊急，國際4大疫苗都進入第3期期中，完成數萬人的防護率數據，獲得緊急授權 (EUA)後上市。台灣目前的兩家國產疫苗都是進行第2期各3千人受測，其中高端疫苗還在5月12日公告徵求老年人受測者，就獲得政府簽約採購，高思博認為不合理，難怪引起各種揣測。

高思博說，疫苗是戰略物資，當然支持國產疫苗，但是國產疫苗尚未完成，緩不濟急，必須先用已合格上市的國際疫苗，絕對不可將犧牲國人的性命作為扶植國產疫苗的代價。他認為，扶植國產跟積極採購國外疫苗不應該變成互斥事件，目前日韓國產疫苗也在研發中，但並沒有少買國際認證的疫苗。

國際間僅完成2期實驗就EUA的國家，僅有俄羅斯、中國，高思博反問政府，難道台灣也要盲目仿效，配合高端疫苗進行所謂「擴大2期」，提不出防護率，就買下疫苗，而置國人的安全性於不顧？

針對郭台銘、佛光總會等團體欲捐贈國際認可疫苗給國人施打，高思博和林易煌認為，可以理解政府統籌疫苗施打的用意，但人命關天，應加速審查處理。

新冠疫苗

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