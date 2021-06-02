疫苗趕進度 高市設4據點拚3天半打完2.7萬劑
高雄市爭取到第3批防治新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗共2.7萬劑，今天起增設4處施打據點，包括文化中心至德堂穿堂等，力拚3天半打完。
新冠肺炎增溫，防治感染除了戴口罩、保持社交距離之外，施打疫苗是終結疫情最有效的方法。高雄市繼第2波2.1萬劑AZ疫苗以3天的時間快速打完之後，1日又獲配2.7萬劑疫苗。市長陳其邁再下達拚3天半時間打完的命令。
衛生局今天在文化中心至德堂穿堂層、岡山高中、福誠高中及三民家商等4處開設大規模施打據點，包括醫院及基層醫護人員等陸續報到施打；為免現場人潮聚集有群聚疑慮，不時有人提醒加大社交距離。
高雄市排定這批施打疫苗對象包括第一線醫事人員、各級醫院所工作人員醫事職等人員、含警消防疫人員，另外有防疫旅館及防疫計程車等高風險防疫人員等，預計這波至少有2萬7000人可以施打。
醫療單位自1日下午開打，預計6月4日完成。
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