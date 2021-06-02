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新冠肺炎疫苗接種更便民 最快6月底藥局就能預約

中央社 / 台北2日電

新冠肺炎疫苗將展開大規模接種，藥師公會全聯會今天宣布，4000多家健保藥局也將加入國家疫苗隊行列，民眾可就近到藥局預約，由藥局協助安排到臨近診所接種疫苗，最快6月底上路。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各界引頸期盼疫苗抵台，根據中央流行疫情指揮中心說法，6月底前將有200萬劑疫苗到貨，將號召全台數百家基層診所加入接種據點，加速民眾接種。

除了基層診所，中華民國藥師公會全國聯合會今天也宣布加入疫苗國家隊行列。

藥師公會全聯會副發言人王明媛今天表示，因應新冠肺炎疫苗將展開大規模接種，全台參與口罩實名制的4289家健保特約藥局，最快6月底開始將協助受理民眾疫苗接種預約，以提升疫苗接種率。

王明媛說，未來不僅民眾可就近在住家附近的藥局預約接種疫苗，免去舟車勞頓；藥局也能協助分流，避免民眾通通集中到特定幾家診所接種，有效運用資源，也希望協助提升台灣疫苗覆蓋率。

新冠疫苗

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