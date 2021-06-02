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北市1.8萬劑疫苗供基層醫護接種 開打首日秩序佳

中央社 / 台北2日電
台北市再獲中央配發5.4萬劑新冠肺炎AZ疫苗，其中1.8萬劑供基層診所醫事人員施打，今天起在聯合醫院5個院區開打，聯醫表示，各院區已規劃好動線及施打人數，現場秩序良好。本報系資料照/記者邱德祥攝影
台北市再獲中央配發5.4萬劑新冠肺炎AZ疫苗，其中1.8萬劑供基層診所醫事人員施打，今天起在聯合醫院5個院區開打，聯醫表示，各院區已規劃好動線及施打人數，現場秩序良好。本報系資料照/記者邱德祥攝影

台北市再獲中央配發5.4萬劑新冠肺炎AZ疫苗，其中1.8萬劑供基層診所醫事人員施打，今天起在聯合醫院5個院區開打，聯醫表示，各院區已規劃好動線及施打人數，現場秩序良好。

台北市再獲配5.4萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，北市府規劃，其中2.3萬劑將依區域級以上醫院提報第1、2劑需求量配發，另外1.8萬劑給基層診所醫事人員施打，7000劑供高接觸風險第一線、政府防疫人員接種，其餘則由衛生局彈性調撥。

北市聯合醫院陽明院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、仁愛院區等5院區今天起協助基層診所醫事人員施打疫苗，聯醫規劃，各院區分成早、中、晚3個時段，每個時段協助400人施打，再將各時段細分成3個區間，每批讓130多人施打，預計6月5日就可打完。

和平院區上午不到9時就有基層醫事人員在門口排隊，一名物理治療師表示，她收到公會通知，今天上午9時到12時可以到和平院區打疫苗；一名藥師說，她服務的診所統一協助工作人員報名，昨天接到通知今天早上可以到和平院區施打。

聯醫表示，各院區事前已規劃好動線及施打人數，現場秩序良好，民眾皆有戴口罩、維持安全社交距離，沒有出現如5月29日、30日各院區出現搶打潮的狀況。

聯醫5月29日、30日配合市府協助清潔隊員、警察、里長等第一線防疫人員施打疫苗，衛生局雖強調已造冊並規劃依身分別分院區、分批、分時段施打，仍引發搶打潮。

當時在場的醫護透露，光是和平院區一樓大廳目測就擠了上千人在等待打疫苗，還有明明不應在和平院區施打的人出現在排隊人龍裡，且衛生局聲稱有造冊，卻沒有送到現場比對接種者身分。

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