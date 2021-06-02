台南將增63處疫苗接種站 每天施打量能1萬劑
疫苗是對抗新冠肺炎利器，台南市除現有合約醫療院所及衛生所外，台南市政府衛生局預定在全市43家基層醫院、20處衛生所，共63處疫苗接種點，每天施打總量可達1萬劑。
台南市政府衛生局人員今天告訴中央社記者，這項增設63處疫苗接種點計畫，預定4日提報中央，最快下週起開始執行。
衛生局疾病管制科表示，目前台南市提供新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種點，包括11家合約醫療院所及10家衛生所。計畫在43家基層診所及20家衛生所增設接種點，每天施打總量可達1萬劑。
衛生局同時建議中央設置大型疫苗接種站，以加大未來疫苗接種量能；同時也將展開演練評估，號召台南市各醫療機構和基層診所等相關醫事人員協助。
衛生局提醒民眾，即使完成疫苗接種也應遵守「防疫新生活」原則，勤洗手、戴口罩及保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。
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