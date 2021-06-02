陳建仁參與國產疫苗二期臨床試驗 讚無不良反應、執行嚴謹

疫苗話題近日受關注，公衛專家、前副總統陳建仁昨天深夜貼文分享自己與太太參與國產疫苗第二期臨床試驗心得，除了完全無不良反應外，他也稱讚試驗設計相當完善、執行嚴謹。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府除採購進口疫苗，也與兩家國產疫苗廠簽訂預採購合約，使得疫苗話題近日頻頻躍上新聞版面。

陳建仁昨天深夜在臉書分享自己與太太參加隨機雙盲的國產疫苗第二期臨床試驗經驗。他提到，自己在3月初接獲前衛福部長林奏延消息，有一家國產疫苗二期臨床試驗的65歲以上的受試者人數不足，由於他支持台灣的疫苗自主研發，所以他和太太就報名參加該試驗。

陳建仁提到，這是一項第二期、前瞻性、雙盲、多中心、多地區的試驗，為確保研究結果不被人為扭曲，這項隨機雙盲研究，有6/7的受試者使用試驗疫苗，另外1/7的受試者使用「安慰劑」，也就是不含有效成分的針劑（生理食鹽水），醫師和受試者都不知道自己打的是疫苗還是安慰劑。

陳建仁與太太在3月10日簽署了受試者同意書，接受醫師的身體理學檢查、抽血檢驗、和心電圖檢查。

陳建仁說，3月17日回診時，醫師告知他與太太經評估後都符合受試資格，因此就接種了第一劑並帶著「受試者日誌」回家，詳細記錄每天使用的藥物和任何不良反應，一週後接受電話追蹤，以收集併用藥物與不良反應。

陳建仁指出，4月14日回診後，醫師評估繳回的「受試者日誌」，並進行身體理學檢查，經評估後適合繼續接種，因此就又接種了第二劑並帶著新的「受試者日誌」回家，繼續詳細記錄每天使用藥物和任何不良反應，一週後再接受電話追蹤，5月12日回診時，醫師則評估繳回的「受試者日誌」，進行身體理學檢查，並抽取血液進行免疫生成性檢查。

陳建仁強調，在整個受試過程當中，他與太太都沒有任何的不良反應，也沒有感覺任何不適，只是很希望知道自己是打了疫苗還是安慰劑，而他和太太雖不曉得自己打的是疫苗還是安慰劑，可是打完以後，兩個人都發現沒有什麼大的副作用，至於疫苗的保護力，要檢驗最後一次回診所抽取的血液，測量血液的「中和抗體效價」，在解盲以後進行兩組的比較分析才能判定。

陳建仁表示，自己與太太親身體驗到這項臨床二期試驗，設計相當完善，執行十分嚴謹；他也提到，該試驗必須在解盲以後，將試驗數據提交給食品藥物管理署的專家委員會來審查是否通過，如果證實疫苗具有保護性和安全性，打安慰劑的受試者也都會補接種到疫苗。

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