國產「高端疫苗」話題熱！聲量狂飆到底吵什麼？3大爭議一次看懂

image source :FB/蔡英文 Tsai Ing-wen

文／羅文芳

台灣疫情自5月中大爆發，三級警戒從雙北擴大至全台，除了戴口罩、勤洗手防疫，民眾對「疫苗」需求大增，台灣原本引進疫苗大都只有AZ，接續外購美國莫德納疫苗後，數量仍不夠，在疫苗不夠用的情況下，政府下單500萬劑名額，給尚未臨床實驗完成的國產疫苗，其中又以「高端疫苗」爭議最大。

《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察高端疫苗聲量，昨（31日）指揮中心深夜特地說明是「預採購」，創造近期聲量單日高峰29,504，近半個月累積聲量78,488筆，討論度飆漲近10倍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間： 2021/05/15 - 2021/06/01)

政府力挺國產高端疫苗 股價卻連兩日跌停

查看其網路熱門關鍵字，比較具有爭議的字眼，有不少網友猜測，高端疫苗正在執行「二期」臨床，還未進入多數疫苗「三期」試驗階段，仍被政府力保，質疑有官員介入「炒股」，不過值得關注的是，雖然政府釋放購買500萬劑消息，高端疫苗「股價」卻不如預期，今（1日）連續兩天跌停，引起網友認為股民大都對其「信心不足」討論，總整高端疫苗三大爭議如下整理。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字（分析區間： 2021/05/15 - 2021/06/01)

爭議一：疫情大爆發 政府訂購國產疫苗時機敏感

台灣疫情激增後，地方政府包含臺北市、南投縣都喊出缺疫苗，雖然政府已爭取到美國莫德納15萬劑，但數量仍遠遠不夠，在民間團體都希望加入協助採購時，指揮中心也宣布已經跟國產疫苗兩大廠高端、聯亞各自買了500萬劑，指揮官陳時中解釋，去年報告科學證據不完整還不能投入，指揮中心是在一期結果出來之後，才積極和各單位研究搜集證據並採購。

image source :FB/高端疫苗

爭議二：疫苗數量保留給國產 卻仍在二期試驗階段

由於國際疫苗都都已進入第三階段試驗，但是國產疫苗目前都在只在第二期階段，對此高端發聲明解釋，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，指揮中心也解釋，所有疫苗均為預採購模式，為了避免國外進口時間難掌握，策略保留能較快生產之國內疫苗名額，且AZ跟莫德納疫苗，都是在第二或第三期臨床實驗未完成前，就進行預採購，國內二期試驗人數也遠高於國外，不會有安全性問題。

image source :cdc.gov.tw

爭議三：高端疫苗股價狂飆 遭質疑官員介入炒股

在政府簽約購買的國產疫苗中，僅有高端疫苗目前有發行股票，股價近一年半從28.5元漲到380多元，整整飆漲10倍，由於漲幅太過驚人，網路出現許多炒股陰謀論，連民進黨立委高嘉瑜都發聲，呼籲中央應該清查已自清，雖然蔡英文在臉書上強調「絕無炒股」，但相關爭議仍不斷，PTT紅人小商人在臉書爆料，持有高端疫苗的名人中，有韓國瑜親信前高市青年局長林鼎超，對此林則自清，早在2018年疫情前就持有。

image source :FB/蔡英文 Tsai Ing-wen

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月15日至2021年6月1日。

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