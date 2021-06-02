企業看國產疫苗 憂出國受阻

歐盟近期率先宣布，持施打AZ、莫德納、輝瑞、嬌生疫苗等相關證明者，入境可不必隔離與篩檢，而美國則尚未建立，針對外國人入境的疫苗護照制度。賴正鎰表示，但期盼企業能夠有優先權，目前都是醫護人員優先施打，企業勞工也有同樣的需求。

工商協進會理事長林伯豐表示， 因台灣疫苗仍缺、國產疫苗又未獲WHO認證，引起商務人士憂心，直指，這是「政府失策」，未來台灣商務旅行恐受阻。

林伯豐表示，輝瑞和AZ疫苗今年的產能都已被簽約國家包下，能訂購的都是明年的產能，緩不濟急，所以現在只要能拿到疫苗救命就好，這已不是台灣自己能選擇的問題。就像日本買太多疫苗，若能給台灣也是一個辦法。

他認為，政府採購疫苗流程要公開，企業界都想盡一己之力申購疫苗，但實際上卻是有難度的。他傾向看好鴻海創辦人郭台銘和佛光山的號召力。

林伯豐強調，企業界都在觀察政府的態度，若是郭台銘捐贈方式可行，企業界也會跟進。

目前唯有施打疫苗才是解決辦法，希望政府看清楚民心、民意，不要草菅人命，封城和升四級都不是解決辦法，只會讓台灣經濟受損，甚至全球半導體產業受影響。

林伯豐表示，疫苗分配不應由衛福部決定，應該是捐贈單位有優先權。此外，疫苗施打處也太少，應借鏡國外。

全國商業總會主席賴正鎰則表示，民進黨政府有意扶植國產疫苗立意是好的，但是應該要問看看，有多少人願意打國產疫苗？可能要觀察半年之後，看看效果如何，大家才對國產疫苗有信心。賴正鎰認為，對於尚未二期解盲通過的國產疫苗，國人恐怕信任度低落。

他說，國外已經施打率相當高的像是輝瑞、莫德納和嬌生在美國已施打近3億劑，還有中國大陸的國藥施打率也相當高，已施打近6億劑。

疫情指揮中心說已經向國外買了3,000萬劑，結果台灣目前只有88萬劑。至於國產疫苗，目前二期臨床試驗還沒解盲，政府卻買了1,000萬劑。

賴正鎰表示，商總也已透過台企聯購買輝瑞疫苗，並已完成向衛服部送件申請疫苗的程序，初步目標為100萬劑，可望搶時間，在一兩周之內完成。

賴正鎰進一步指出，若企業申請疫苗方案可行，將號召企業捐贈疫苗，購得疫苗再由政府分配。賴正鎰表示，但期盼企業能夠有優先權，目前都是醫護人員優先施打，企業勞工也有同樣的需求。

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