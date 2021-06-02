專家：疫苗採購 非只能由政府簽約
新冠肺炎疫情緊張，民間有意購買疫苗呼聲高，指揮中心日前宣示「進口疫苗只能由政府代表簽約」，消息傳出引發多位前衛生署官員齊聲反駁，繼前疾管局長張鴻仁批評「有疫苗要進，法規完全不是問題」後；前衛生署副長賴進祥也公開強調，疫情嚴峻時，民間可自行購買疫苗，緊急時也不必由藥商提出申請。
張鴻仁日前聽聞指揮中心最新的進口疫苗規定時，直接批評：「別再亂扯法規、品質安全」，他直指30年前進入藥政處四年多，後來擔任疾病管制局首任局長，非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題。可以用《藥事法》、《傳染病防治法》進口疫苗。
至於賴進祥，也在近日接受媒體訪談時表示，2003年SARS發生時，有感於病毒變化快速，什麼事都可能發生，不可能完全按步驟來，因此衛生署修訂藥事法第48-2條，為了預防、救治生命，且國內尚無適當藥物時，可「專案核准疫苗進口」。
另一位衛生署前副署長、藥政處長蕭美玲也透過媒體指出，藥事法第48-2條有提出例外的狀況，「為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法」及「因應緊急公共衛生情事需要」時，可專案核準申請。
蕭美玲認為，民間若能進口原廠藥品或疫苗，主管機構只要確認來源及藥品安全性，不一定非得由政府直接簽約，類似的事情過去己有先例。
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