機械公會疾呼：疫苗必須接軌國際

經濟日報 / 記者宋健生/台中報導
台灣機械公會理事長魏燦文。圖／公會提供
台灣機械公會理事長魏燦文。圖／公會提供

歐盟7月1日起對入境者的疫苗護照從嚴，台灣機械公會理事長魏燦文表示，國產疫苗要得到國際認證，還需一段很長的時間，他建議政府應儘速開放國際認證核可的疫苗，讓所有民眾都能接種，才是當務之急。

台灣上市櫃公司協會暨台灣綠電應用協會理事長朱志洋也建議，如果短期疫苗進口數量無法滿足全體國人需求，除了醫護、軍警及政府官員等高風險族群優先接種之外，工商企業界的負責人、外銷業務拓展人員，也應列為優先施打對象。

「台灣在防疫過程中，也要注意經濟發展！」朱志洋說，台灣以外銷為導向，開發海外市場非常重要，像歐洲是全球最主要的機械、工具機、五金、航太、汽車等市場，如果不能出國拜訪客戶或參展，將對這些產業造成嚴重衝擊。

魏燦文指出，機械公會稍早針對近3,000家會員廠商作問卷調查，有近六成業者認為，目前國內欠缺疫苗問題相當嚴重，有近五成業者希望能優先接種疫苗，同時表示不能停工，另外也有超過三成業者希望能有疫苗接種補貼。

「防疫不要再用口水了！」魏燦文與朱志洋都說，政府應該要加快疫苗的進口，在接種疫苗的選擇上，也應該與國際接軌，進口並接種符合國際認可的疫苗；否則，一旦國際不承認台灣的疫苗護照，國人走不出去，將會重創台灣的經濟發展。

魏燦文強調，為防止疫情持續擴散，依各國對抗疫情經驗，施打疫苗仍是最有效果的防疫措施之一，以色列已完成半年施打疫苗政策，形成群體免疫，可作為我國借鏡。

新冠疫苗

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