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北市盼長照人員接種順序提前 指揮中心：簽核中

中央社 / 台北1日電
台北市長照機構27人群聚，其中7人死亡。示意圖／ingimage
台北市長照機構27人群聚，其中7人死亡。示意圖／ingimage

台北市長照機構27人群聚，其中7人死亡，市長柯文哲盼長照人員接種順序往前移。指揮中心發言人莊人祥今天說，研擬提前長照人員及受照顧者順位，已進簽核階段，近日公布實施。

莊人祥晚間接受媒體聯訪時表示，指揮中心與專家會議中，決定將第6類「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」接種順位提前1至2位，未來不論是機構工作者或居家照服員，及其照顧對象等，都可能更早安排接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗

針對北市可否自行提前安排長照機構的工作人員，特別是會直接照顧住民的人，打疫苗順序往前移，莊人祥表示，依據中央規定，台北市接種對象還是以1至3類的醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員為優先，若1至3類已打得差不多，也可彈性調整接種順位。

指揮中心公布26萬劑疫苗配送狀況，台北市獲配5萬4000劑最多，其次依序為新北市3萬9000劑、台中市及高雄市均為2萬7000劑、台南市1萬6000劑。主要是根據雙北市第1到3類人員、第1劑接種率達百分百所需數量計算。

疫苗 長照 柯文哲 莊人祥 照服員

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