快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

黃昭順遭爆違規打疫苗 陳其邁命令：任何人不得插隊

中央社 / 高雄1日電
高雄市長陳其邁1日指出，第3批2.7萬劑疫苗已經開始施打，就依照施打列冊順序進行；市府已對義大大昌醫院嚴厲警告，「任何人都不得插隊，這是命令」，如果違再違規就一定處罰。中央社（高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁1日指出，第3批2.7萬劑疫苗已經開始施打，就依照施打列冊順序進行；市府已對義大大昌醫院嚴厲警告，「任何人都不得插隊，這是命令」，如果違再違規就一定處罰。中央社（高雄市政府提供）

高雄市再爭取到2.7萬劑的疫苗並已經開始施打，因為發生醫院讓前立委黃昭順施打疫苗，市長陳其邁今天表示，施打疫苗依照列冊，「任何人不得插隊，這是命令」。

陳其邁今天主持防疫會議，針對昨天前國民黨立委黃昭順被爆於義大大昌醫院施打疫苗引發爭議，他今天重申高雄市的立場並強調，「沒有特權、循序接種、按部就班」，沒有例外。

陳其邁指出，2.7萬劑疫苗已經開始施打，就依照施打列冊順序進行；市府已對義大大昌醫院嚴厲警告，「任何人都不得插隊，這是命令」，如果再違規就一定處罰。

有關市府人員未按列冊打疫苗的查核，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，市府會依照專責醫院的列冊名單，人員施打也要過卡，系統上名單可以比對，這是稽查機制。

至於黃昭順的施打疫苗身分，潘炤穎指出，她目前的職業是台北市醫護人員、藥劑師，市府要行文洽詢北市府進行了解列冊情形。

高雄市再爭取到共2.7萬劑疫苗已經開始接種，陳其邁今天宣示會在3天半的時間內完成。衛生局長黃志中指出，1日下午起算到4日下午截止，會完成2.7萬劑的施打。

2.7萬劑施打對象含第一線醫事人員、各級醫療院所工作人員及醫事職登人員；防疫人員含警消；高風險工作人員含防疫旅館、防疫計程車等。

有關醫院保全人員陳情是高風險族群，卻因未分配到施打疫苗傳爆走出潮。黃志中表示，市府於這一波疫苗施打已列入醫院保全及清潔人員等，要確保他們不成為防疫破口。

隨著端午節連假的到來，陳其邁再三呼籲民眾盡量配合減少出門及家庭聚會，才能避免群聚感染。

黃昭順 陳其邁 疫苗

延伸閱讀

母親節假期後爆感染前車之鑑 陳其邁：端午假期少移動

防堵大樓社區現疫情破口 保全公會投書陳其邁爭打疫苗

高市3天打完疫苗 陳其邁：另2.7萬劑陸續到貨

傳統市場明起強力稽查分流 陳其邁：前3天是輔導期

相關新聞

李秉穎指郭台銘購買疫苗快過期 劉宥彤火大4點駁斥

鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會表達要購買500萬劑德國BNT疫苗，不過，專家諮詢小組委員、台大醫生李秉穎今透露，聽說這批...

黃昭順遭爆違規打疫苗 陳其邁命令：任何人不得插隊

高雄市再爭取到2.7萬劑的疫苗並已經開始施打，因為發生醫院讓前立委黃昭順施打疫苗，市長陳其邁今天表示，施打疫苗依照列冊，...

帛琉包機接留學生返國打疫苗 台帛旅遊泡泡要再等等

帛琉媒體報導，帛琉將以包機接回在台留學生、外交人員返國施打疫苗；外交部發言人歐江安今天表示，留學生及外交人員返國施打疫苗...

申請疫苗配發一天連三變 柯文哲批：中央政策太混亂

外界質疑，雙北疫苗施打速度不及高雄，甚至民進黨前立委林靜儀也說，疫苗接種效率才是重點，可看見城市治理基本功。台北市長柯文...

黃子哲：與其圍蔣救陳 不如圍堵疫情

民進黨立委王定宇、鄭運鵬、以及市議員梁文傑等人，今抨擊國民黨對國產疫苗立場反覆，並點名立委蔣萬安昨是今非。國民黨文傳會副...

5.6、4.6萬…疫苗到底分配幾劑？北市批中央：兩天改三次

國內本土疫情嚴峻，中央41萬劑AZ疫苗，上月27日配分給北市2.2萬劑，原本預估再給北市5.6萬劑，但中央這2天不斷改口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。