黃昭順遭爆違規打疫苗 陳其邁命令：任何人不得插隊
高雄市再爭取到2.7萬劑的疫苗並已經開始施打，因為發生醫院讓前立委黃昭順施打疫苗，市長陳其邁今天表示，施打疫苗依照列冊，「任何人不得插隊，這是命令」。
陳其邁今天主持防疫會議，針對昨天前國民黨立委黃昭順被爆於義大大昌醫院施打疫苗引發爭議，他今天重申高雄市的立場並強調，「沒有特權、循序接種、按部就班」，沒有例外。
陳其邁指出，2.7萬劑疫苗已經開始施打，就依照施打列冊順序進行；市府已對義大大昌醫院嚴厲警告，「任何人都不得插隊，這是命令」，如果再違規就一定處罰。
有關市府人員未按列冊打疫苗的查核，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，市府會依照專責醫院的列冊名單，人員施打也要過卡，系統上名單可以比對，這是稽查機制。
至於黃昭順的施打疫苗身分，潘炤穎指出，她目前的職業是台北市醫護人員、藥劑師，市府要行文洽詢北市府進行了解列冊情形。
高雄市再爭取到共2.7萬劑疫苗已經開始接種，陳其邁今天宣示會在3天半的時間內完成。衛生局長黃志中指出，1日下午起算到4日下午截止，會完成2.7萬劑的施打。
2.7萬劑施打對象含第一線醫事人員、各級醫療院所工作人員及醫事職登人員；防疫人員含警消；高風險工作人員含防疫旅館、防疫計程車等。
有關醫院保全人員陳情是高風險族群，卻因未分配到施打疫苗傳爆走出潮。黃志中表示，市府於這一波疫苗施打已列入醫院保全及清潔人員等，要確保他們不成為防疫破口。
隨著端午節連假的到來，陳其邁再三呼籲民眾盡量配合減少出門及家庭聚會，才能避免群聚感染。
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