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殯葬業優先打疫苗 黃珊珊：向中央提建議

中央社 / 台北1日電

新冠肺炎死亡人數持續增加，有殯葬業者表示應被納入疫苗施打優先順序，台北市副市長黃珊珊表示，會向中央提出建議。

台北市下午舉行新冠肺炎疫情記者會，副市長黃珊珊回答疫苗相關問題。

對於有殯葬業者表示應被納入優先施打順序，黃珊珊表示，確診者過世後的事宜的確都由業者處理，有些業者已有經驗，大概都能處理得很妥善，北市會向中央提建議，讓殯葬業納入施打優先順位。

市長柯文哲針對外界質疑北市疫苗施打速度很慢則表示，北市疫苗一開始先申請5.6萬劑、中央公布時剩3.6萬劑，實際發下來是4.6萬劑，「我們昨天一天打疫苗計畫改了3次」。

柯文哲說，他做事講究成本效益，「北市打疫苗就是穩定五千、五千這樣打」，將打疫苗視為生產線，分發下來多少就分幾天打完，作法相當有順序。柯文哲說，知道大家都有困難，但希望中央盡量講清楚如何供應，現在疫苗政策很混亂，變來變去也是擾民。

媒體提問前國民黨立委黃昭順遭爆在高雄打疫苗，黃昭順稱是現職藥師、且造冊在北市。黃珊珊說，中央規定公費疫苗接種對象，第一類為醫事人員，包含醫療院所及檢疫所人員等，並指出「之前大家都不怎麼打的那一批，已經開放到第八類了，也就是說那一批有很多醫事人員都去打」。

黃珊珊表示，後來北市分到的2.2萬劑及今天配發的4.6萬劑疫苗，都用在一到三類對象上，北市醫事人員都是按相關規定辦理，至於黃昭順在高雄是用什麼身分接種，要問高雄的醫療院所。

媒體提問聯醫仁愛院區有醫護確診、以及某飯店廚師確診但接觸者未被匡列。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成說，4天前院區有2人在不同地點感染，院區已迅速針對同事及家人疫調與篩檢，目前都是陰性，2確診醫護在隔離病房，狀況良好。

黃珊珊則說，北市一直強調，不是一人確診全公司都無法上班，還是以同心圓的概念，先把第一圈的親密接觸者通報匡列，健康中心就會啟動後續疫調及通知居家隔離；即便是該廚師的同事，視接觸時間、方式等，未必會被匡列，沒被匡列到就是正常。

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