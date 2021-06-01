孕產婦優先接種mRNA疫苗？指揮中心：列入討論

首批15萬劑mRNA製造技術的莫德納疫苗5月28日抵台，力拚6月11日前完成檢驗封緘。台灣婦產科醫學會建議孕產婦優先接種mRNA疫苗，指揮中心今天說，會列討論。

台灣婦產科醫學會昨天函文疾管署，文中提及，現在所有新冠肺炎疫苗都是緊急授權使用，並沒有長期安全資料，但懷孕、備孕及哺餵母乳並非施打疫苗的禁忌，一般而言，在大流行期間，依照世界衛生組織建議，在高暴露及高風險下，接種疫苗通常利大於弊，建議應施打。

婦產科醫學會表示，孕產婦施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗種類，建議以mRNA疫苗為優先考量。英國及德國建議產婦以mRNA疫苗為主，美法雖無特別限制，但mRNA疫苗足夠，孕產婦可優先施打mRNA疫苗，台灣應跟進。

中央社記者下午在中央流行疫情指揮中心記者會提問是否將醫學會提案納入考量，指揮中心指揮官陳時中表示，雖目前沒有相關規劃，但會交由專家諮詢小組列入討論，後續交由專家進一步討論。

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