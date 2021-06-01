桃園疫苗配給不足 鄭文燦：會積極向中央反映
桃園市今天含校正回歸共新增23例本土個案。桃園市長鄭文燦表示，總體來看，疫苗配給數量略有不足，會積極跟中央反映；龜山清潔中隊、龜山某工廠群聚案，今天皆無新增個案。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增262例本土病例及65例校正回歸個案，桃園市佔了23例。
鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，龜山某工廠的外籍移工群聚感染案，今天沒有增加確診個案，其餘採檢結果今晚會完整出爐；桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊的群聚感染案，今天也沒有新增個案。
鄭文燦也說，中央配發給桃園的AZ疫苗部分，日前配發的1.8萬劑已全部施打完，昨天有再配發1.3萬劑，今天也有再配發1.5萬劑，會優先讓醫護人員施打，再來是提供警消、環衛等第一線防疫人員施打，總體來看配給數量略有不足，會積極跟中央反映。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】文化大學4名學生確診、北農再傳1員工染疫已匡列6接觸者
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言