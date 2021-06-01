桃園疫苗配給不足 鄭文燦：會積極向中央反映

桃園市今天含校正回歸共新增23例本土個案。桃園市長鄭文燦表示，總體來看，疫苗配給數量略有不足，會積極跟中央反映；龜山清潔中隊、龜山某工廠群聚案，今天皆無新增個案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增262例本土病例及65例校正回歸個案，桃園市佔了23例。

鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，龜山某工廠的外籍移工群聚感染案，今天沒有增加確診個案，其餘採檢結果今晚會完整出爐；桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊的群聚感染案，今天也沒有新增個案。

鄭文燦也說，中央配發給桃園的AZ疫苗部分，日前配發的1.8萬劑已全部施打完，昨天有再配發1.3萬劑，今天也有再配發1.5萬劑，會優先讓醫護人員施打，再來是提供警消、環衛等第一線防疫人員施打，總體來看配給數量略有不足，會積極跟中央反映。

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