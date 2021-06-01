鴻海申請採購疫苗送件 陳時中：資料多檢視中

國內新冠肺炎疫情延燒，許多民間單位有意願協助購買疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，感謝鴻海積極辦理，相關資料送達食藥署，資料較多，正在檢視。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘5月30日透過臉書表達對外採購新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗意願，如今採購又有新進展，永齡基金會備齊公文與文件，由郭台銘妻子曾馨瑩、鴻海教育基金會執行長汪用和代表共同遞件，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天中午親自收下申請文件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，「我們謝謝郭台銘先生積極辦理這個事情」，申請採購資料中午已送達食藥署，正在檢視相關資料，有情況都會保持聯繫，協助採購順利。

指揮中心發言人莊人祥曾說明民間企業團體交付相關疫苗採購文件後續流程，須據指揮中心公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，鴻海提供相關文件後，會先針對文件審視，由食藥署確認藥品儲存及是否正式取得授權等。

面對媒體多日詢問有無協助疫苗採購或捐贈疫苗的民間企業團體名單，陳時中說，向指揮中心提出有協助採購疫苗意願者，「我們尊重他們意願，會確認他們是否願意被公布」，現在比較具體的就是鴻海、永齡基金會，資料比較多，正在檢視；佛光山已拜會接洽，會給予相關協助。

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