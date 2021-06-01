瑞芳外勤警將有八成打完 警：執勤可以較安心

新北市瑞芳警分局雖然轄區人口不多，但因處於風景區，外來遊客絡繹不絕，為杜絕染疫風險，瑞芳警分局231名外勤警力，今天起分批進行疫苗施打，總共將有八成員警施打。一名派出所員警說，打了之後執勤可以較安心，但自我防護仍重要。

新北市疫情嚴峻，已有傳出部分執勤員警染疫消息，為了讓第一線外勤員警出勤安心，新北市政府與警政署取到8000劑的「新北警察專用疫苗」，今天開始為第一線員警施打。

瑞芳警分局雖然轄區人口不多，但因處於風景區，外來遊客絡繹不絕，為杜絕因此帶來的染疫風險，瑞芳警分局也特別協調瑞芳衛生所為第一線同仁施打疫苗，有意願施打者，均可於本周內施打完畢。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，感謝市長及市警局長爭取，第一線執勤員警除了打擊犯罪，更須面對可能染疫的風險，希望能讓大家出勤安心，因此除了鼓勵所屬積極施打疫苗，並安排分流施打避免群聚。 瑞芳警分局外勤警力將有八成施打，警：執勤可以較安心。記者游明煌／翻攝 瑞芳警分局外勤警力將有八成施打，警：執勤可以較安心。記者游明煌／翻攝

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