市民急要打疫苗 盧秀燕：已請求總統早日給台中疫苗
台中市長盧秀燕昨嗆總統蔡英文昨嗆中央「疫苗少的可憐」「現在是怎樣」。今在市政會議指出，不少市民在問如何打疫苗，她已「請求」蔡英文總統，希望6月全民施打「台中市已經準備好了」已設66個快打站，收到疫苗就能開打。
盧秀燕昨撂重話，質問中央「現在是怎樣」「疫苗呢？」給了一年半的時間，人民不要政府畫大餅，6月應該讓全民打疫苗。
盧秀燕今天指出，有很多市民都來問說要打疫苗，但全國疫苗很缺，台中市先後只分配到1萬7500丶2萬7000劑，但台中有280萬市民，只能依10大類優先順序施打，醫護警消優先。但現況連第一優先的醫護警消都不夠打，她昨已請求蔡總統，早日提供給台中市，希望6月全民都可以打疫苗。
盧秀燕指出，台中市準備好了，目前除在醫療所外可接種，另在各行政區學校等共設66個快打站，每天可為兩萬市民施打，相關單位已查看場地。
她解釋，主因是校園空間寬敞且學校體育館活動中心有冷氣，能提供較舒服的場地讓民眾接種疫苗。
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