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新北疫苗接種暨快篩站趕工 預計6月3日開放使用
新北市政府在板橋江子翠重劃區設置全國首座疫苗接種暨快篩站，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用。預計6月3日先開設3個篩檢窗口，1天可篩檢600人，若18個窗口全開，每日最大篩檢量能可達3600人。接種站上午持續趕工，工作人員在貨櫃屋裝設硬體設施、畫上車輛動線。現場規畫停車位、帳篷等候區，醫護人員正壓空調設備及後勤空間，提供安全舒適的篩檢環境
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