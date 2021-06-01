新北疫苗接種暨快篩站趕工 預計6月3日開放使用

新北市政府在板橋江子翠重劃區設置全國首座疫苗接種暨快篩站，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用。預計6月3日先開設3個篩檢窗口，1天可篩檢600人，若18個窗口全開，每日最大篩檢量能可達3600人。接種站上午持續趕工，工作人員在貨櫃屋裝設硬體設施、畫上車輛動線。現場規畫停車位、帳篷等候區，醫護人員正壓空調設備及後勤空間，提供安全舒適的篩檢環境 新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影 新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影 新北市全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，規劃設有醫護人員正壓空調設備及後勤空間。記者林澔一／攝影 新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，預計6月3日先開設3個篩檢窗口。記者林澔一／攝影

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