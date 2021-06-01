快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北疫苗接種暨快篩站趕工 預計6月3日開放使用

攝影中心 / 記者林澔一／新北即時報導
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，工作人員上午趕工，預計6月3日先開設3個篩檢窗口。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，工作人員上午趕工，預計6月3日先開設3個篩檢窗口。記者林澔一／攝影

新北市政府在板橋江子翠重劃區設置全國首座疫苗接種暨快篩站，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用。預計6月3日先開設3個篩檢窗口，1天可篩檢600人，若18個窗口全開，每日最大篩檢量能可達3600人。接種站上午持續趕工，工作人員在貨櫃屋裝設硬體設施、畫上車輛動線。現場規畫停車位、帳篷等候區，醫護人員正壓空調設備及後勤空間，提供安全舒適的篩檢環境

新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站，若18個窗口全開，每日最大篩檢量可達3600人。記者林澔一／攝影
新北市全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，規劃設有醫護人員正壓空調設備及後勤空間。記者林澔一／攝影
新北市全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，規劃設有醫護人員正壓空調設備及後勤空間。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，預計6月3日先開設3個篩檢窗口。記者林澔一／攝影
新北市設置全國首座疫苗接種暨快篩站上午持續趕工，預計6月3日先開設3個篩檢窗口。記者林澔一／攝影

疫苗

延伸閱讀

新北警8000劑疫苗開打 侯友宜：絕對足夠

機場設快篩站獨漏台東綠島、蘭嶼 縣府要求中央補設

快篩陽性率14%到3% 萬華抗疫前線的無名英雄：沒有一天休息

鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

相關新聞

30萬劑AZ、莫德納 學會籲：孕產婦接種mRNA為優先

本土疫情未見平穩，第三批AZ疫苗首配發15萬劑開打，第一波15萬劑莫德納疫苗日前也抵台，力拚6月11日前完成封緘，無疑是...

黃昭順被控違規打疫苗 衛生局：給予醫院嚴厲警告

全台各地搶打新冠肺炎疫苗，社群Wecare高雄質疑前立委黃昭順卻在高雄偷打疫苗享有特權，黃昭順自認為擁有藥師身分沒有違規...

綠委稱：該思考何情況下 台灣必須接受60分的國產疫苗

新冠肺炎疫苗話題延燒。民進黨立委鍾佳濱今天在臉書表示，疫苗一定有優劣，研發的過程也是，如果國際標準是80分，台灣在什麼情...

台中2.7萬劑AZ疫苗已到！市府：周五前醫護全部打完

台中市繼配撥1萬7500劑AZ疫苗到貨後，醫護、警察、消防救護、環保及民政防疫人員優先接種完畢後，配撥的2萬7000劑也...

台南再獲1萬6千劑疫苗 明天開打

新一批41萬劑AZ疫苗昨天全數配發到各縣市，上周台南獲1萬3千劑，3天即全數施打完畢，昨天台南市再接獲1萬6千劑疫苗，今...

柯批新北疫苗快篩站亂撒錢 侯友宜：1站2用不浪費

新北打造大型疫苗站，並在疫苗到位前先當作快篩站，台北市長柯文哲則認為「疫情熱區設立快篩站才有意義」。新北市長侯友宜表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。