疫苗需中央簽約？ 陳時中：國際慣例

不是政府要卡捐贈疫苗，只是國際案例如此！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋沒有卡疫苗的進口進口時間說，由政府向疫苗廠簽約採購是國際慣例，要求捐贈團體提供的文件也是為了「知道買的是什麼」，且後續EUA申請也會用到，先做檢驗則是避免大家走冤枉路。

政府簽約是國際慣例

時代力量立委邱顯智上午指出，藥事法48條之二對於緊急輸入規定中，並未要求「一定要由政府簽約」，多位在野黨立委更質疑，指揮中心與中央是因為政治因素考量才對民間捐贈一卡再卡。

陳時中回應表示，緊急製造輸入的許可在被定義成公衛事件的現在，政府服務、幫忙簽約會更好，若民間「一定要自己簽、並符合法規，也都可以討論」，但目前國際慣例上都是由政府出面洽談、簽約。

關於目前國際慣例，陳時中解釋，目前「除提供給COVAX外，多數疫苗廠不跟其他單位談」，且要求由政府簽約，是「希望政府站在比較負責任的角度做事」，但若有人覺得要透過更方便的方式拿到疫苗，也會儘量在法規內協助。

指揮中心與佛光山會面

此外，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，包括他與指揮中心發言人莊人祥等，已與佛光山代表作了意見交換，對未來行政協助、合作都表達了相關意見，「佛光山很感謝指揮中心提供流程協助」，指揮中心也會提供單一窗口協助行政與閱覽原廠聯繫資訊等業務。

另一方面，陳宗彥強調，「佛光山很清楚指揮中心的原則，包括安全性、有效性、合法性等，也認為應該支持指揮中心」。陳時中則表示，樂見各單位有這樣的興趣，但總是要讓大家知道「買的是什麼」，且進口需要申請EUA，要求的文件都是審查必須提供的，因此也是「即時幫大家檢視，避免走冤枉路。」

對於目前有多少民間團體提出疫苗輸入申請，陳時中表示，向食藥署來文共四個單位，向疾管署行文有兩個，其他經媒體報導、但尚未來文的共有十個單位。

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