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第2批疫苗今打完 嘉縣醫師公會：疫苗不夠醫護剉咧等

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣第二批AZ疫苗到貨，縣府讓醫護、警消、環保清潔消毒人員第一線防疫人員優先施打，今天施打完畢。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第二批AZ疫苗到貨，縣府讓醫護、警消、環保清潔消毒人員第一線防疫人員優先施打，今天施打完畢。圖／嘉縣府提供

全台防疫三級警戒，原無本土確診案例的嘉義縣，上月底一周內，突然爆增8例，其中大林鎮7例親人泡茶群聚染疫，感染源來自熱區雙北，縣府將大林鎮大美里列為熱區，設篩檢站，縣民擔心疫情擴散。

嘉義縣第二批疫苗到貨，縣府讓醫護、警消、環保清潔消毒人員第一線防疫人員優先施打，但嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，疫苗不夠基層醫護人員施打，希望爭取更多疫苗加速施打。

嘉縣獲中央配發第二批AZ疫苗3200劑，縣長翁章梁優先讓第一線警消弟兄施打AZ疫苗，盼提升第一線防疫人員自我保護力，執行防疫更安心。衛生局指出，繼嘉義長庚、大林慈濟、朴子醫院、灣橋分院4家責任醫院醫護完成4403人接種，此次中央撥補3200劑AZ疫苗，4家責任醫院醫護分配1200劑持續接種，其餘2千劑疫苗，5月31日開放警、消人員施打、基層醫護、環保清潔人員防疫人員，依據提報名冊前往轄區衛生所或慢性病防治所接種，預計今天全數施打完畢。

徐超群說，嘉義縣目前雖然是疫情低流行地區，但縣內出現8例本土案例，變種病毒感染無症狀，讓人擔心疫情擴散，尤其防疫第一線基層醫療診所醫師，無篩檢工具，疫苗又不足，面對求診患者「剉咧等」。

徐超群肯定目前在疫情熱區設篩檢站，採取疫調圍堵的防疫做為，醫師公會提供增加篩檢站的支援醫護人力，未來基層診所還要配合全面疫苗施打，但眼前救急救命的疫苗不夠施打，風險大，讓醫護人員擔心，希望增加疫苗數量，加快施打。

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