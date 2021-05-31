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高市3天打完疫苗 陳其邁：另2.7萬劑陸續到貨

中央社 / 高雄31日電
高雄在3天內打完2.1萬劑疫苗。 圖／聯合報系資料照片
高雄在3天內打完2.1萬劑疫苗。 圖／聯合報系資料照片

靠事前協調施打點及接種順序，高雄市長陳其邁表示，高雄在3天內打完2.1萬劑疫苗，已和衛福部聯絡，新分配的2.7萬劑疫苗今天至明天陸續到貨，籲接種對象配合遵守施打順序。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。

透過事前協調施打點及接種順序，陳其邁表示，從5月28日至30日晚間6時止，高雄市2.1萬劑疫苗已經完成施打，主要提供專責醫院人員、防疫計程車及警消等防疫人員優先接種。

陳其邁說，昨天和衛福部長陳時中通電話，高雄新分配的2.7萬劑今天下午到第一批，第二批也會在明天抵達，呼籲接種對象配合遵守施打順序。

另外，高雄市衛生局今天啟用鳳山、鳳二、三民、三民二、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營及楠梓等10區衛生所社區快篩站，預約情形踴躍，併同原來23間採檢醫院，全市有33處快篩站，提醒符合資格民眾預約篩檢並攜帶健保卡。

陳其邁說，6月11日再增加10站，地點、人員跟通報系統都準備好，針對5月1日後有雙北旅遊史且出現症狀者、「串門子海鮮串燒」群聚案相關者或5月12日後一週2次、兩週3次有呼吸道症狀者等特定高風險族群、醫護跟長照機構進行快篩。

針對菜市場分流，陳其邁表示，高市152處市場已經展開大清消，預計今天完成，明天起將結合身分證分流採買，結合上千名人員配合警力，加強各大市場宣導與稽查，呼籲市場攤販及消費者配戴口罩、落實實聯制並配合人流管制，否則將要求停業。

高雄市經濟發展局長廖泰翔表示，由於分流措施昨天剛宣布，未來3日會先採取勸導，但市場管理上會強力要求人流管制及實聯制。

疫苗

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