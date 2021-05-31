真安全？國產新冠疫苗兩期試驗就EUA 專家憂：只有中國和俄羅斯這麼做

指揮中心昨（30）日表示，已和高端、聯亞兩家國產疫苗廠商簽訂預採購合約，估計將有逾千萬劑疫苗進帳。然而，新冠國產疫苗卻因未經三期臨床試驗，其安全和有效性備受外界爭議。對此，前台大感染科醫師林氏璧則在其粉絲專頁上回應外界疑問，也呼籲民眾疫苗臨床試驗為專業領域，建議聽專業發言即可，勿聽信昧於事實的消息。

林氏璧表示，國外新冠疫苗多是「第三期做到一定程度給EUA（緊急使用授權）」，包括輝瑞/BNT，莫德納，嬌生，AZ皆是如此；以美國FDA為例，則是在第三期初步分析有50％以上的保護力，打完第二劑有平均兩個月的追蹤後才能送件EUA。

由於整個第三期要完全收尾，還需要長期追蹤，因此有了第三期的初步報告才給EUA，然而台灣二期做完就想要EUA，這是完全不一樣的。林氏璧指出，全世界這一年來做完第二期就直接EUA的，只有「中國」和「俄羅斯」兩國，當然他們的第二期人數都比較少，不到一千人，我們的第二期則有故意增加人數至3000人，但這樣能否取代第三期？這就很見仁見智了。

對此，林氏璧認為只看3000多人的安全性就EUA是有可能不夠的，因為可能會漏掉五千分之一、萬分之一的副作用。他指出，國外第三期幾乎都做到萬人以上，且FDA規定要追蹤兩個月不是隨便規定的，那都有他想看到的重要疫苗副作用，若不上萬人，很難呈現出有50%以上保護力，還有能預防重症這件事。

至於有些人可能舉AZ疫苗為例，「它所產生10萬分之一的TTS血栓問題，萬人臨床試驗也無法偵測出來呀」，林氏璧則坦言「這無法說服我」，十萬分之一罕見的副作用偵測不到，不能作為你跳過第三期的理由。

相較2009年國光的H1N1流感疫苗，林氏璧直言當時之所以沒有做第三期試驗的原因，由於流感已經研究多年，早已確認抗體的效價可以當作有效性的替代指標（Surrogate Marker），有一定的抗體就可以視為這疫苗是有效的，因此不需要做第三期，且流感疫苗平臺早已成熟，只是替換其中的病毒株，安全性也經過長久的驗證。

但新冠疫苗是新的疫苗，目前國際上還沒有訂出標準說多少抗體的效價是否就可以界定為有效，兩者完全不能類比，林氏璧說道「即使你做疫苗的平台是原本就有的，但你這疫苗還是全新的呀，仍會有未知的副作用產生」。

林氏璧強調，自己沒有要黑國產疫苗的意思，也很希望國產疫苗發展成功、能解決問題，不過目前規劃做完三千人的第二期就送EUA，確實有很多學界師長們憂心忡忡。針對新冠疫苗的問題，當然專家們可能會有不同的意見，林氏璧認為這都可以討論，但討論基礎不能偏離事實。最後他也提醒，疫苗臨床試驗是比較專業的東西，建議大家聽專業的發言即可，不要看一些奇奇怪怪帶風向昧於事實的消息，拜託大家了。

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