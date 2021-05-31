柯文哲籲打疫苗解決疫情 盼中央以國家利益為重
台北巿長柯文哲今天重申，打疫苗才是最終解決疫情方式，但中央政府應把政策價值講清楚，考慮國家最大利益，不是考慮生技產業的最大利益。
柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會時表示，打疫苗才是最終解決疫情方式。
柯文哲說，按照目前的管制方式，再拖3個月，「餓死的會比病死的多」。就醫生的觀點，他當學生時，老師教的是要治療病人，不是治癒病，所以中央政府應考慮國家最大利益，不是考慮生技產業的最大利益。
此外，針對其他縣巿政府要民眾赴巿場採買時依身分證尾數自主分流，柯文哲指出，已有呼籲台北巿民1週最多採買2次做分流，他也要求台北巿巿場自治會減攤，每天減1/4攤，這兩天會觀察效果如何。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】龜山某廠確診11人 新北確診足跡集中市場
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言