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國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

柯文哲籲打疫苗解決疫情 盼中央以國家利益為重

中央社 / 台北31日電

台北巿長柯文哲今天重申，打疫苗才是最終解決疫情方式，但中央政府應把政策價值講清楚，考慮國家最大利益，不是考慮生技產業的最大利益。

柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會時表示，打疫苗才是最終解決疫情方式。

柯文哲說，按照目前的管制方式，再拖3個月，「餓死的會比病死的多」。就醫生的觀點，他當學生時，老師教的是要治療病人，不是治癒病，所以中央政府應考慮國家最大利益，不是考慮生技產業的最大利益。

此外，針對其他縣巿政府要民眾赴巿場採買時依身分證尾數自主分流，柯文哲指出，已有呼籲台北巿民1週最多採買2次做分流，他也要求台北巿巿場自治會減攤，每天減1/4攤，這兩天會觀察效果如何。

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