盧秀燕籲中央勿畫大餅 盼6月全民打新冠肺炎疫苗

新冠肺炎疫情緊張，台中市長盧秀燕今天在線上記者會中呼籲中央不要再畫大餅，她說，全民打疫苗是疫情唯一解方，但現在一劑難求，她拜託中央6月份務必要給全民施打疫苗。

台中市流行疫情指揮中心下午在記者會中公布，台中市今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案5例，累計至今129例。

盧秀燕在會中呼籲中央趕快給疫苗，她表示，因為沒有疫苗，台灣民眾過著膽顫心驚的生活；為了避免傳染，甚至必須請市民在家也要落實防疫戴口罩，孩子沒辦法上學，醫護人員壓力大，各行各業沒辦法做生意，她要問「這樣的生活還要過多久？」

盧秀燕認為，台灣出現疫情已經1年半，全國有2300萬人，但現在中央發給各縣市的疫苗僅不到80萬劑，全民打疫苗是台灣疫情的唯一解方，但幾乎全民沒有疫苗，「太離譜了」，拜託中央6月份務必給全民施打疫苗，希望中央可以聽到。

中央日前配發台中市1萬7500劑疫苗，市府表示，疫苗於28日收到後，連夜配送醫護、警察、消防救護、環保及民政防疫人員等優先接種，已於今天全數施打完畢，並沒有如外界所說的延遲情形。

此外，盧秀燕也在記者會中呼籲市民，由於台中市確診個案中有6成多都因跨縣市移動引起，希望這段期間，大家減少實體性移動，利用視訊問候，「防疫保持距離，親人才不會分離」。

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