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揭國產疫苗採購價？ 陳時中：市場與指揮中心無關

中央社 / 台北31日電

指揮中心證實已與高端、聯亞2家國產疫苗廠簽約，預採購各500萬劑，有檢察官主張認為應揭露採購價格。指揮中心今天表示，簽約有保密條款，市場的事與指揮中心無關。

台北地檢署檢察官林達昨天投書媒體，指出近期高端疫苗股價暴衝，折算獲利驚人，基於政府施政透明度，以及金管會要求上市櫃發行公司財務報表應公開揭露，國產疫苗的採購價格等資訊，應盡早揭露。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中回應，與國產疫苗廠簽約有相關保密條款，若該名檢察官認為要了解價格，可以去訊問。

陳時中強調，市場的事情與指揮中心無關，指揮中心僅關心臨床試驗是否照規格標準，以及最後解盲結果如何，可做為是否核准緊急使用授權（EUA）專案製造的參考。

至於外界好奇，國產疫苗只做二期，未來恐無法得到國際承認，獲發「疫苗護照」，陳時中回應，疫苗護照目前國際上沒有共識，將來一定會爭取國內施打的疫苗能夠有證明效力，不過要持續努力。

疫苗

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