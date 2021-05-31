雲林自購疫苗引爭議 張麗善：不限特定廠商

雲縣府日前宣布將與正昌容生技公司合作自購100萬劑疫苗，外界質疑圖利特定廠商，雲林縣長張麗善今天強調不限特定廠商，歡迎符合條件廠商6月6日前備齊資料向縣府洽談合作。

雲林縣政府在斗六體育館開設22間小套房，名為「溫馨小棧」，無償提供台大醫院雲林分院醫護人員使用，張麗善和台大雲林分院副院長馬惠明今天視察房間設備。

由於雲縣府日前宣布與正昌容生技有限公司簽訂中、英文意向書，專案委託採購AZ、莫德納或嬌生等新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，以雲林縣18歲以上人口數約58萬人、一個人打2劑計算，約需100萬劑，經費初估需新台幣2億元。

外界質疑正昌容生技有限公司的資本額僅1000萬元，有辦法執行上億元的疫苗採購嗎？懷疑雲林縣府圖利特定廠商，把買疫苗當買菜？

張麗善接受媒體聯訪時表示，縣府希望儘速採購到疫苗，採購的管道越多越好，由於採購疫苗須由通過中央審核的廠商取得藥證後才能向外國採購，限制條件較多。

張麗善指出，縣府目前僅與正昌容生技有限公司洽談合作，雙方簽訂意向書，但不代表縣府只和該公司合作，縣府定6月6日向食品藥物管理署辦理專案進口，歡迎任何符合條件的廠商，不分藍綠，在此之前盡速找縣府洽談合作事宜。