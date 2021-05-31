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疫苗短缺 在野黨紛籲鬆綁輸入規定

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
邱臣遠呼籲政府放下其他考量，透過各種管道引入疫苗。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
邱臣遠呼籲政府放下其他考量，透過各種管道引入疫苗。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

中央應放下其他考量，快速取得疫苗！對於台灣疫苗短缺的困境，台灣民眾黨立委邱臣遠強調，政府不該再有其他藉口，應透過任何管道、儘速取得國際認證且安全的疫苗。時代力量立委陳椒華則呼籲，政府應鼓勵進口疫苗，並要求高端、聯亞進行二、三期試驗。

另一方面，邱臣遠說，目前中央的疫苗採購政策、流程都相當不透明，「資訊不對稱才會造成民眾恐慌」，因此他將提案成立院級的「疫苗採購調閱委員會」，讓中央把相關資訊公開、透明。

民間買疫苗不該卡

邱臣遠表示，中央政府不應再用中央的行政流程去卡願意捐贈疫苗的民間團體或企業。時代力量立委邱顯智則指出，藥事法48條之二中的輸入規定「並沒有規定要由政府簽約」，這只是指揮中心額外增加的限制。

民眾黨立委張其祿則指出，自上期紓困預算就編列了疫苗採購經費，政府卻始終買不到，現在民間團體與企業都買到了，輸入政策卻加入的多項限制，質疑考量了「在野黨縣市成功買進疫苗，就代表執政失敗」等政治因素。

面對台灣疫苗缺乏的窘境，民眾黨立委蔡壁如進一步痛批，指揮中心對於民間引進疫苗的八大限制、兩大原則只是有意刁難，把人民的生命放在自身權力之後，是「非常傲慢的政府」。時代力量立委陳椒華說，民間企業、團體若經過合法、安全管道進口疫苗，並由政府統籌分配，政府應該鼓勵這樣的做法。

疫苗採購公開透明

關於國產疫苗第三期試驗的部分，中央與高端、聯亞在5月28日分別簽訂500萬劑疫苗預採購合約，但5月12日高端才剛招募65歲以上的受測者，邱臣遠指出，二期做不完，更遑論三期試驗，指揮中心應說明國產疫苗三期試驗的計畫如何進行。蔡壁如則呼籲政府公開相關採購合約內容。

蔡壁如表示，陳時中在質詢時坦言，國產疫苗「確效尚有疑慮」。當初AZ等疫苗都是通過了三期試驗才正式取得緊急授權，且目前已經在全球施打數億劑，蔡璧如說，現在中央放棄已有廣泛驗證的疫苗不買，推崇、二期報告都還沒做完的國產疫苗，「真的不知道心裡頭在想什麼？」

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