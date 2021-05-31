台中市警消施打疫苗 執行業務更有保障

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市獲得中央配發1萬7500劑疫苗，其中第一線外勤警察獲分配1000劑、消防救護人員500劑，今天分別在台中慈濟醫院、中國附醫為警消施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊張，中央配發台中市1萬7500劑疫苗，市府配發第一線外勤警察1000劑、消防救護人員500劑，今天分別在台中慈濟醫院及中國醫藥大學附設醫院為警消人員施打疫苗。

市警局表示，員警對施打疫苗意願很高，希望員警接種疫苗後能更安心在第一線執行治安維護及協助各項防疫勤務。

台中市消防局長曾進財指出，這次消防局分配到500劑疫苗，優先提供給第一線專責防疫救護人員施打，除了這500劑外，過幾日還有300劑疫苗提供給各區消防救護人員施打。

今天到台中慈濟醫院注射疫苗的太平分局新平派出所副長柯閔翔表示，疫情發生以來，警察就在第一時間協助配合各項防疫工作、守護市民安全，這次也很感謝市長盧秀燕做警察的後盾，幫忙員警爭取施打疫苗的機會，讓他們更無後顧之憂，對於未來協助配合的各項防疫工作，更有信心完成。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，今天為消防人員施打疫苗，希望讓第一線消防救護人員得到保護，在政府的照顧下，讓他們在工作上不用擔心，也是對家人的保護。