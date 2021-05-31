開放診所施打新冠肺炎疫苗 活動中心可設接種站

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心不僅開放診所執行接種，也允許可容納100人以上具規模場所，如體育館、活動中心等，設置疫苗社區接種站，盼增加接種可近性，讓民眾儘早獲得保護力。

國內6月預計將有200萬劑新冠肺炎疫苗到貨，8月底累計到貨1000萬劑，因應疫苗供應愈來愈多，指揮中心指揮官陳時中29日曾表示，預計6月將有500家基層診所加入疫苗接種據點、8月將增加至1000家。

因應國內疫苗供應數將陸續到位，指揮中心昨天公布「COVID-19 疫苗合約診所執行接種作業注意事項」，將納入具有辦理常規或流感疫苗接種經驗診所，作為新冠肺炎疫苗合約醫療院所。

指揮中心發言人莊人祥今天上午告訴中央社記者，衛生局已發下合約診所意願申請調查中，希望先將相關文件預備起來，至於預計最快何時會有診所正式加入提供接種服務行列，莊人祥僅說，「應該沒那麼快」，現在仍處布建階段。

除開放診所成為新冠肺炎疫苗接種場所，指揮中心為增進民眾接種疫苗可近性，規劃設置具規模的疫苗社區接種站，未來民眾在交通方便、可容納100人以上具規模場所，如體育館、活動中心等都可能開放接種新冠肺炎疫苗。

疫苗社區接種預計由地方衛生單位結合護理國家隊、醫院及基層診所醫護人力，由接受新冠肺炎疫苗相關教育訓練醫護人員，共同或輪班提供接種服務，提供公費疫苗實施對象，儘速完成疫苗接種，提升新冠肺炎疫苗接種效率。

基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然樂見中央布建診所及社區接種站決心，他說，過去幾十年以來，台灣多達8成公費、自費疫苗都是在診所內施打，相信診所及社區接種站加入接種服務行列，可解決現在接種地點過少窘境。

林應然說，施打者集中在醫院，不僅增加群聚風險，接種者大排長龍難免惹民怨，反而降低民眾接種意願，國難當前，需多基層醫師都願意加入接種行列，希望成為讓新冠肺炎疫苗早日打完的一股助力，隨著接種地點增加，一定能提高民眾接種意願，減少死傷。

不論是牛津AZ疫苗或莫德納（Moderna）疫苗，都是多劑型包裝，每瓶10人份，在大醫院提供接種時，醫護人員曾多次抱怨難湊足人數，湊不齊人數，醫院不敢開瓶，如期前往預約的民眾撲空，就會引發民怨，降低接種意願，指揮中心將單瓶接種人數調降為8人。

在診所執行接種作業注意事項中，已進一步調整為預約或現場掛號民眾報到後，經醫師評估可接種後，即可提供，無須因未湊足開瓶人數而拒絕。希望診所採取備選名單等相關因應措施提升疫苗有效使用，若疫苗開瓶後有效時間內仍未達每瓶接種人數，可容許疫苗可能耗損。