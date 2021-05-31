韓國瑜：請民進黨用做圖卡速度 給足台灣人國際認證疫苗

本土疫情嚴峻，急需疫苗救急。高雄市前市長韓國瑜昨天表示「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」他今天上午在臉書分享一段影片，呼籲蔡政府，不要再給人民看一堆矯正數字和精美的圖表，「人命最大，請民進黨用做圖卡的速度，趕快給台灣足夠的國際認證疫苗」。

韓國瑜表示，短短幾天之內多少人健康受損，生命受到威脅，多少醫護警消失業奔忙在過勞邊緣，幾十個患者失去生命，幾十個家庭天輪破碎，無法與家屬見上最後一面就要立即火化，更是何等的悲傷。

韓國瑜說，這樣沉痛的生離死別，真的不應該只是每天下午2點，行禮如儀的念一遍矯正前後的冰冷數字，避重就輕的說醫療量能沒有崩潰疑慮，語焉不詳，要大家聽從中央統籌安排。

「我們說好的疫苗到底在哪裡？」韓國瑜強調，台灣至少需要3000萬劑的疫苗才能達到全體免疫的可能，在疫苗沒有足夠的一天，當全體免疫沒有達成的一天，這些的悲傷痛苦都可能發生在你我的周遭，都可能在這塊土地上一再上演。

韓國瑜呼籲蔡政府，人命最大，收起所有的算計，停止所有的話術，不要再給人民看一堆矯正數字和精美的圖表，請用民進黨做圖卡的速度，趕快給台灣足夠的國際認證疫苗，只有民眾普遍接種安全疫苗，才能從根本上保證台灣人的生命健康，台灣加油。