快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

影／台中警消今打完1500劑疫苗 全體21％已打

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市警局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市警局提供

台中市政府接獲中央分配的新冠肺炎疫苗，其中1500劑分配給第一線的警、消人員施打，市警局、消防局已安排在29日、31日兩天依照之前的清冊施打，今天就會全數施打完畢，若以台中市警、消人員有約8500人計算，截至今天為止，已有1846名警、消人員施打疫苗，施打比例占21％。

根據台中市警局、台中市消防局的最新統計資料，截至今天為止，市警局施打的人數為1181人、消防局施打的人數為665人，以台中市警局、消防局的總人數為8500人計算，警、消的施打比例為21％，若單就市警局有6800人計算，今天施打的比例約占市警局的17％，消防局約有1700人，今天施打比例占39％。

台中市太平警分局新平所副所長柯閔翔，今天依市警局指示，一早就前往台中慈濟醫院接種新冠肺炎疫苗，他說，同仁施打狀況良好，施打後並沒有任何不適的狀況，未來也會依照醫護人員的指示、建議，留意自己接種後的身體狀況。

台中市警局表示，施打疫苗數量都是由中央、市府統籌分配，市警局已製好相關清冊，以利後續人員施打，下一波施打疫苗的日期，有待中央與市府後續公布。

市警局指出，截至今天為止，台中市警局施打疫苗人數為1181人，另外市警局、各分局、大隊已都啟動辦公分艙、分流措施，外勤單位已啟動分組、分流、分時段勤務方式，口罩、護目鏡、手套等防疫設備，也都供應無虞，未來也會持續與市府衛生局聯繫，掌握相關施打疫苗期程，讓同仁能安心辦公。

台中市消防局指出，今天中午就會把市府配發的500劑疫苗打完，目前消防局接種疫苗人數為665人，都是由中國醫藥大學附設醫院，設置單一窗口專責為消防人員開始施打，另外提醒市民朋友向119報案，119人員都會詢問是否有發燒及呼吸道感染症狀，以及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），相關資訊對救護同仁非常重要，請冷靜耐心且據實以告，讓救護員提早完備的防護措施，避免消防人員意外感染，珍惜救護資源。

台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供
台中市警、消人員在29、31日兩天施打1500劑新冠疫苗，截至今天為止，台中市警局、消防局已有1846人接種。圖／台中市消防局提供

疫苗

延伸閱讀

高端疫苗陰謀論炒股？高嘉瑜：政府應自清有無官員買股

高雄小港醫院3天內拚打1300劑疫苗 火速達標

陸專家：中國大陸正就新冠病毒變異株 研製新一代疫苗

竹市今獲3900劑疫苗 將設四處疫苗施打站

相關新聞

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

我國國內新冠疫情升溫，取得疫苗成為急迫課題。日本外務大臣茂木敏充證實，日本政府基於過去台日在大規模災害時曾互相援助，研議...

肯定國產疫苗 政院：已增第二期受試者數 比國際三大疫苗多

衛福部疾管署昨宣布，已與高端、聯亞2間廠商簽約，各購買500萬劑國產疫苗。對於各方質疑國產疫苗未進入第三期試驗，行政院官...

郭台銘買疫苗72小時拚文件 劉宥彤：最晚周三提出申請

國內疫情險峻，鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會將委託合格廠商向政府提出申請500萬劑德國BNT生產的疫苗採購。永齡基金會執行...

全台為疫苗炸鍋！ 謝金河3建議：請陳部長盡量講白話 別讓大家猜半天

莫讓疫苗撕裂全台灣！

韓國瑜：請民進黨用做圖卡速度 給足台灣人國際認證疫苗

本土疫情嚴峻，急需疫苗救急。高雄市前市長韓國瑜昨天表示「我們不能再等待政府，自己的人民自己救！」他今天上午在臉書分享一段...

影／台中警消今打完1500劑疫苗 全體21％已打

台中市政府接獲中央分配的新冠肺炎疫苗，其中1500劑分配給第一線的警、消人員施打，市警局、消防局已安排在29日、31日兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。