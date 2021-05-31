影／台中警消今打完1500劑疫苗 全體21％已打

台中市政府接獲中央分配的新冠肺炎疫苗，其中1500劑分配給第一線的警、消人員施打，市警局、消防局已安排在29日、31日兩天依照之前的清冊施打，今天就會全數施打完畢，若以台中市警、消人員有約8500人計算，截至今天為止，已有1846名警、消人員施打疫苗，施打比例占21％。

根據台中市警局、台中市消防局的最新統計資料，截至今天為止，市警局施打的人數為1181人、消防局施打的人數為665人，以台中市警局、消防局的總人數為8500人計算，警、消的施打比例為21％，若單就市警局有6800人計算，今天施打的比例約占市警局的17％，消防局約有1700人，今天施打比例占39％。

台中市太平警分局新平所副所長柯閔翔，今天依市警局指示，一早就前往台中慈濟醫院接種新冠肺炎疫苗，他說，同仁施打狀況良好，施打後並沒有任何不適的狀況，未來也會依照醫護人員的指示、建議，留意自己接種後的身體狀況。

台中市警局表示，施打疫苗數量都是由中央、市府統籌分配，市警局已製好相關清冊，以利後續人員施打，下一波施打疫苗的日期，有待中央與市府後續公布。

市警局指出，截至今天為止，台中市警局施打疫苗人數為1181人，另外市警局、各分局、大隊已都啟動辦公分艙、分流措施，外勤單位已啟動分組、分流、分時段勤務方式，口罩、護目鏡、手套等防疫設備，也都供應無虞，未來也會持續與市府衛生局聯繫，掌握相關施打疫苗期程，讓同仁能安心辦公。