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3000萬劑新冠肺炎疫苗 指揮中心：均預採購模式

中央社 / 台北31日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／取自指揮中心直播
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／取自指揮中心直播

新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，指揮中心昨天深夜說明，考量新冠肺炎「流感化」是必然趨勢，這次向國內外藥廠洽購的3000萬劑新冠肺炎疫苗，均為預採購模式。

中央流行疫情指揮中心昨天深夜約10時30分左右發布的新聞稿中提及，日前陸續抵台的牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗及莫德納（Moderna）疫苗，都是在該2疫苗仍在第2或第3期臨床實驗未完成前，即進行預採購。

雖高端、聯亞2家國產疫苗藥廠的新冠肺炎疫苗都還在第2期臨床實驗，但衛福部疾管署也秉持預採購模式，已於28日與2藥廠簽訂國內新冠肺炎疫苗採購契約，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

為何疫苗須預採購，指揮中心解釋，主因是全球疫苗生產原物料短缺，疫苗生產及檢驗至少需要2至3個月作業程序，為避免因等待疫苗研發程序完成，無法購得原物料，喪失即時生產疫苗時機，才採取預購模式，預先保有所需疫苗數量，廠商取得專案核准製造許可後，可儘速提供民眾接種。

若希望透過接種疫苗達到群體免疫力，至少須疫苗接種率須涵蓋台灣人口65%，指揮中心以此涵蓋率規劃，預計為台灣1500萬人接種，以每人2劑估算，需3000萬劑新冠肺炎疫苗。指揮中心強調，目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2000萬劑，需再採購1000萬劑。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，各國對於疫苗需求高，部分人士不解為何指揮中心此時不採購已上市的國外疫苗，反而選擇仍在臨床試驗階段的國產疫苗，指揮中心也說明，截至5月28日衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認。

相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。指揮中心強調，新冠肺炎疫苗自製自用是國家既定政策，指揮官陳時中昨天下午也曾解釋，雖國外訂購可能是最快取得疫苗的途徑，但疫苗供需將完全掌握於他人之手，所以輔佐國內藥廠製造疫苗是非常重要的。

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