接種疫苗排人龍 柯文哲籲保持社交距離

台北市政府力拚防疫人員疫苗接種率，不過今天聯合醫院出現排隊人龍，遭質疑恐有群聚風險。市長柯文哲說，在最短時間內讓大多數人打疫苗是好事，但排隊時要保持安全社交距離。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天上午在臉書發文指出，陽明院區出現施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的人龍，排隊人潮甚至繞了院區一圈，排到對面的雨農國小，許多網友留言質疑恐造成群聚風險。

柯文哲今天下午出席台北市防疫記者會時強調，在北市疫情升溫的期間，當然還是會希望在最短時間內讓大多數人打完疫苗，「這是好事，不是壞事」，重點是等待施打的排隊人潮都有保持好安全社交距離。

台北市副市長黃珊珊補充，台北市獲中央配發的2.2萬劑AZ疫苗，基層員警、里長、清潔隊員等第一線防疫人員都在優先施打名單內，到今天為止已經施打了1萬457劑，現在正持續施打中，盼明天前打完。

衛生局醫事管理科科長何叔安表示，2.2萬劑中有1.1萬劑分發到各專責醫院，供照顧確診病患的醫事人員施打，加上中央預計下週配發的疫苗，預計6月初所有第一線醫護都會施打完畢。