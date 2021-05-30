新冠肺炎疫苗6月施打高峰 指揮中心透露接種計畫

行政院長蘇貞昌今天表示，6月是新冠肺炎疫苗施打高峰期，指揮中心也透露接種計畫，大致依冷鏈條件區分，將在醫療院所或診所、接種站施打，並做好人流管制。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，各界期盼大規模接種疫苗來控制疫情。蘇貞昌今天在行政院防疫會議中表示，6月是疫苗施打高峰期，請中央流行疫情指揮中心協調各單位，提升整體施打率。

疫情指揮中心指揮官陳時中在今天疫情記者會表示，接種高峰要視疫苗供應狀況而定，但要隨時做好準備，近日會公布詳細計畫，大致是依照冷鏈方式區分。

需要特殊冷鏈的mRNA疫苗，如莫德納疫苗須保存在攝氏零下20度、輝瑞/BNT疫苗則須零下70度冷鏈，必須在醫院施打。

而英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的AZ疫苗只要攝氏2至8度的一般冷鏈，在醫院、診所或設置接種站都能施打，還可推出疫苗外展服務，例如到大公司設站施打。

陳時中也強調，任何接種地點都要維持社交距離，人流該如何管制，都在規畫範圍內，近日將對外公布。