疫苗2.1萬劑拚3天打完 高市籲排定者勿無故不打

高雄市爭取到這批AZ 疫苗2.1萬劑拚3天完成施打，有關基層員警的疫苗施打已增為1299劑，其餘未施打者會在第2波打好打滿，市長陳其邁並籲排定者勿無故不施打，將會依順序遞補。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，施打疫苗有助於終結疫情；可惜疫苗分批施打，讓排不到順位者扼腕。陳其邁今天主持防疫會議，針對疫苗施打及員警爭取劑量一事做上述說明。

高雄市爭取到這批AZ疫苗2.1萬劑，市府宣示28日起3天內打完。陳其邁表示，至30日中午共計接種1萬7836劑，施打率已達85%。衛生局長黃志中表示，有信心今天可以完成排定對象的施打；除非人員不到。

基層傳出有部分已排定要施打AZ疫苗的醫護人員在獲悉莫德納疫苗陸續輸入，改要爭取施打莫德納疫苗，導致分配給醫護的1.8萬劑疫苗有剩餘，才改增加給原定員警500劑施打對象，再予增撥。

有關員警疫苗至中午已有1299人施打，陳其邁表示，市府根據警方提供約3000人的名單為施打對象，預計下一波會打好打滿。

針對有預約施打疫苗者缺席，陳其邁說，如非生理或醫生評估特殊原因者，甚至有人說「這個我不打」，那就很抱歉了，施打對象就照順序遞補上來。

市府擬定2.1萬劑AZ疫苗中，原訂提供員警500劑，但有員警不滿在網路留言批評，陳其邁宣示，會趕快爭取，預計下週打好打滿。