郭董、佛光山要捐疫苗 總統府：感謝歡迎沒有刁難問題

國內新冠肺炎疫情嚴峻，包括鴻海創辦人郭台銘及佛光山都表態願捐國外採購的疫苗給政府，但指揮中心規定採購疫苗必須由中央統籌，並由政府出面簽約。總統府發言人張惇涵今天發布三點說明，強調「政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。」

張惇涵說，關於近日企業、宗教團體、縣市政府或民間組織尋求疫苗供應來源，總統府表達感謝並歡迎。政府各相關單位一直全力加速推動外購疫苗到貨期程，也希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定。總統府強調，政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

張惇涵表示，對於相關申請案件，以及審查的進程，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌請中央流行疫情指揮中心必須全力投入處理，必須儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助。而指揮中心也明確表達全力投入、提供協助的立場。

張惇涵說，疫苗攸關國民健康安全，政府必須對疫苗安全負最大責任。因此，疫苗進口、通路配送，乃至後續接種，相關的安排及合約的簽訂情形，政府都必須有充分了解，並提供必要協助。政府的立場是，一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。