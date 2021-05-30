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不只高端 指揮中心：兩家國產疫苗5月28日均完成簽約

民間積極尋找疫苗供應源 陳時中：感謝且歡迎

中央社 / 台北30日電
揮官陳時中今天回應感謝且歡迎，希望有相關管道，一定要先跟指揮中心確認貨源。圖／指揮中心提供
揮官陳時中今天回應感謝且歡迎，希望有相關管道，一定要先跟指揮中心確認貨源。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情嚴峻，近日企業、地方政府陸續表達自行採購疫苗意願，指揮中心指揮官陳時中今天回應感謝且歡迎，希望有相關管道，一定要先跟指揮中心確認貨源。

據中央流行疫情指揮中心公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，須由藥商提出申請，並檢附計畫書、原廠授權書等相關文件後，由衛生福利部食品藥物管理署專家會議審查，並依防疫政策規定使用。陳時中昨天指出，疫苗採購應由政府出面簽約、出資，並由政府統籌分配執行。

今天下午記者會中，陳時中再次被問到，企業民間捐贈採購新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，他說，看到企業民間組織積極尋找疫苗供應來源，當然很感謝、歡迎，希望全體一同努力讓疫苗供應更穩定。

但陳時中也提醒，新冠肺炎疫苗進口前，須先確認是否得到授權，才能開啟申請，申請案件審查流程繁複，進入相關程序後，指揮中心願意盡力協助處理行政問題，不論是企業或地方政府，若有申請意願或已取得相關管道，「一定要先跟我們確認貨源及需要協助之處。」

陳時中重申，政府對疫苗安全性要肩負起最大責任，政府應充分掌握新冠肺炎疫苗簽約、進口、通路、配送及接種，「一開始就講，歡迎大家來申請」，但要把待引進的疫苗種類、數量、來源等向指揮中心報告，相關行政程序繁複也會盡量提供協助。

疫苗 新冠肺炎 陳時中

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