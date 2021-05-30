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疫苗採購嚴設但書 在等國產疫苗？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
外界質疑中央有意提高外國疫苗輸入難度，圖為莫德納疫苗。（指揮中心）
外界質疑中央有意提高外國疫苗輸入難度，圖為莫德納疫苗。（指揮中心）

蔡政府的疫苗採購規定是圖利國內廠商？指揮中心疫苗進口規定大幅增加疫苗輸入、捐贈的難度，且對外疫苗採購數量遠不足供全台民眾施打，並編預算大量採購尚未通過三期試驗、缺乏國際認可的國產疫苗，再加上國內相關藥商的股價飆漲，種種跡象令外界懷疑，政府有意卡外國疫苗輸入，確保國內疫苗藥廠利益。

中央簽約 民間難捐贈

指揮中心於29日公布相關輸入規定，包括申請者僅限藥廠、輸入前需檢送執行計畫書等八項資料，並由食藥署召開專家會議審查等程序，且所有疫苗輸入均以中央政府與原廠簽約採購及統籌分配執行為原則。

但鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘在對網友的回應中表示，指揮中心的規定「會」增加疫苗捐贈的困難度，但一定照著中央要求，委託合格廠商向政府提出申請，目前也在處理政府要求的八項文件。

但指揮官陳時中一再強調，相關規定都是「基於疫苗安全及有效性」，也歡迎民間業界協助牽線。

不進疫苗只等國產？

外界紛傳蔡政府對疫苗捐贈一卡再卡，其實是為了等待國產疫苗開發，且截至五月疫情爆發前，蔡政府國外採購的疫苗總數僅2000萬劑、到貨僅31.62萬劑，遠遠不足台灣2300萬人口（共需約4600萬劑）施打。因此，資深媒體人李艷秋在臉書質疑，這些缺額是蔡政府保留給給高端、聯亞等國產疫苗的缺額。

對此，陳時中解釋，去年就已訂定疫苗採購「爭取代工」、「國外採購」、「發展國內疫苗」等三大方向，目前「沒有說國產疫苗二期一定會成功，但希望成功」，目前的訂單加上國產應該足夠，不足的部分也可以繼續向國外採購，對於李艷秋的評論，陳直言「大可不必。」

高端股價漲價疑雲

自從蔡英文宣布國產疫苗7月底開打後，高端的股價從95.1元飆漲到417元，恐怕有內線炒股問題，且為一支股票持續釋放利多，令人懷疑政府高層是否有人在發國難財。

此外，目前國際認證的AZ、BNT等疫苗均通過三期臨床試驗，且已在世界各處廣泛施打，相關臨床試驗資料遠比國產疫苗成熟。前國民黨立委蔡正元直批蔡政府擋著外國疫苗，就是為了圖利藥商、拿台灣人民當白老鼠。

但前副總統陳建仁表示，他與妻子先前接受高端疫苗二期人體試驗，在施打完畢後並沒有感受到不適，「未來國產疫苗要生產至2000萬劑，應不是問題。」陳時中則強調，目前國產疫苗「安全上是沒有問題的」，且現在常用的新冠肺炎疫苗，也多是在二期試驗通過後就廣泛施打。

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疫苗 陳時中

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