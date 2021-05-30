感動！9旬嬤血氧掉到70 不打疫苗理由：把這一劑留給年輕人

本土疫情大爆發，疫苗也成為接下來防疫作戰的關鍵。而宣布投入北市醫護徵召令的立委蔡壁如昨（29）日去探訪一名96歲的老奶奶，明明對方這幾天的血氧濃度已經掉到70幾，但說起打疫苗的話題，她還是表明不會去接種，「因為要把這一劑留給年輕人使用！」

蔡壁如今天發文表示，她昨天上午去探訪這名高齡老奶奶，是因為受到對方72歲兒子的請託。這名兒子指出，媽媽這幾天血氧濃度掉到70幾，親友們都很緊張，所以才請蔡去看，但沒想到在大家繃緊神經之際，老奶奶卻是一派輕鬆。

這名高齡阿嬤對蔡壁如說，自己已經96歲了，明天會發生什麼事，都已經無所謂。話雖如此，快篩結果呈陰性，老奶奶還是難掩高興之情，不只對蔡壁如道謝，還連忙對著試劑表達謝意，相當可愛。

而後兩人也談起打疫苗的話題，這名高齡奶奶個性樂天知命，她表示自己不會去打疫苗，「因為要把這一劑留給年輕人使用」，不過奶奶同時也納悶，「疫情這麼嚴重，我們的政府為什麼不願意進足夠的疫苗，好讓每個人都可以打得到？免除民眾的恐慌呢？」對此，蔡壁如也百感交集寫下：「老人樂天知命，年輕人怎麼辦？」